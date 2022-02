Gaviria, Amaya, Robledo y Romero oficializaron sus precandidaturas presidenciales

Carlos Amaya, Alejandro Gaviria y Jorge Robledo hacen parte de la Coalición Centro Esperanza. Camilo Romero es uno de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico. Foto: Archivo particular

Poco a poco se va consolidando el sonajero presidencial, luego de más de 30 precandidaturas que se anunciaron el año pasado. La Coalición Centro Esperanza (CCE), que vivió sus horas más difíciles en la última semana por cuenta de la discusión entre Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt, que concluyó con la salida de la líder de verde Oxígeno, ya tiene a tres de sus seis precandidatos presidenciales inscritos oficialmente ante la Registraduría. Desde la orilla del Pacto Histórico (PH), Camilo Romero, exgobernador de Nariño, también oficializó su intención de llegar a la Casa de Nariño. Les contamos algunos detalles del trámite que cumplieron los cuatro precandidatos ante la Registraduría.

Luego de inscribir su candidatura por el movimiento Colombia Tiene Futuro, Alejandro Gaviria atendió a la prensa aplaudiendo lo que denominó como el verdadero inicio de la campaña. “Ese es el primer minuto de lo que viene. Son 40 días para la consulta de la Coalición Centro Esperanza. El país está estrenando las consultas como un tema electoral de verdad, con tres consultas. Es interesante, creo que hay una democracia fortalecida y estamos contentos de iniciar esta campaña ya de verdad”.

El exrector de la Universidad de los Andes también adelantó que la CCE tiene una agenda que contempla cuatro debates entre los seis precandidatos, aunque no hay fechas específicas. “En las reuniones que hemos tenido hemos dicho que cooperar es importante para fortalecer la coalición, pero que la competencia es fundamental. En el fondo el acuerdo de coalición son unas reglas de juego para competir en una consulta”, dijo Gaviria, quien también anticipó que la próxima semana está planeada una visita de los miembros de la alianza a la región Caribe.

Por último, el también exministro de Salud se refirió al encuentro entre Gustavo Petro y el papa Francisco, señalando que “todos los candidatos tenemos la necesidad de tener una agenda internacional, de hacer contactos y es un hecho político interesante para el país”. Sobre sus citas internacionales, Gaviria destacó una visita a Washington, que está pendiente por definir fecha.

Carlos Amaya inscribió su precandidatura en compañía de varios líderes de Alianza Verde, a pesar de que el aval presidencial lo obtuvo con el partido Dignidad pues, vale recordar, las toldas verdes dejaron en libertad a sus militantes para las presidenciales y no tendrán candidaturas. Durante la inscripción, el exgobernador de Boyacá se refirió a su origen campesino y a su objetivo de acabar con la desigualdad en el país.

“No hay lucha imposible cuando se trata de acabar con las cifras de niños que mueren por falta de pan; No hay lucha imposible cuando se trata de ser atendido en un hospital sin importar la condición económica o social, No hay lucha imposible cuando se trata de defender el valor de la Mujer, generando oportunidades que permitan superar las brechas de desigualdad; No hay lucha imposible cuando se trata de que todos tengamos los mismos derechos y en los que se respete la vida de nuestros bosques, mares y ríos” afirmó.

Amaya estuvo acompañado por varios concejales, ediles, diputados y candidatos al Congreso por la Alianza Verde, e invitó a otros militantes del partido a sumarse a su campaña. También tuvo palabras para el Partido Dignidad, al que representará en la consulta que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo, mismo día de las elecciones a Congreso.

Con profunda alegría y entusiasmo inscribimos oficialmente nuestra candidatura a la Presidencia de la República.



A partir de ahora, serán 40 días en los que trabajaremos por defender la democracia y por la posibilidad de vivir en un país sin miedo.



¡#NoHayLuchaImposible! pic.twitter.com/49sCbLbOgN — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) February 2, 2022

También con el aval de Dignidad, su partido, se inscribió oficialmente como aspirante a la Presidencia el senador Jorge Enrique Robledo, quien exaltó la recuperación del aparato productivo, la defensa del agro y la industria nacionales, la generación de fuentes de empleo, la lucha contra la corrupción y la profundización de los derechos democráticos de la ciudadanía como las principales banderas de su candidatura.

De acuerdo con Robledo, su programa recoge un diagnóstico sobre la crisis social y política en el país, y las soluciones que propone para enfrentarlas. “A partir de hoy nadie podrá hablar de política en serio sin tener en cuenta a la Coalición Centro Esperanza. Al país lo han quebrado y arruinado, les han destruido sus empleos. La manera seria como actúo me da la autoridad de decir que Jorge Enrique Robledo es el presidente que necesita Colombia. Quiero gobernar para que haya trabajo, para que haya empleo y riqueza y acabemos con la ladronera de la corrupción”, expresó.

Tras la inscripción, Robledo destaco el proyecto del centro como uno que pretende unificar y transformar la realidad nacional, alejado de la izquierda y la derecha que, según dijo, polarizan al país. “Hace un año, nadie daba un peso ni por Dignidad ni por la Coalición Centro Esperanza, pero hemos demostrado que somos una tercera fuerza capaz de competir por la jefatura del Estado”, manifestó Robledo, quien estuvo acompañado por su familia, aspirantes al Congreso y dirigentes de Dignidad y varios seguidores de su proyecto.

Debemos trabajar duro, súper duro, para que el 13 de marzo, ganemos la consulta y el candidato de la @CoaliEsperanza se llame Jorge Enrique Robledo. ¿Están listos? #EstoEsEnSerio #CoaliciónCentroEsperanza pic.twitter.com/uNxc3vyxKM — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) February 2, 2022

Además de los integrantes de la coalición de centro, también oficializó su aspiración presidencial Camilo Romero, exgobernador de Nariño y otro de los precandidatos de Alianza Verde. Durante su discurso, Romero calificó su campaña como una “ciudadana, ambientalista y animalista”.

Según dijo Romero, quien competirá en la consulta del Pacto Histórico, “esta precandidatura representa ese verde del que provenimos como partido y de quienes estamos en sintonía con las causas ciudadanas que hoy mueven a Colombia y al mundo”. Asimismo, aseguró que Colombia “está cansada del continuismo” y recalcó que a su parecer los electores este año se decantarán por un cambio.

“Lo hemos dicho con claridad: es el momento del cambio, pero un cambio que no sea de mentiras, ni de maquillaje; se trata de un cambio profundo que solo es posible con la ciudadanía, quien debe ser protagonista en esta nueva era que vendrá para Colombia”, concluyó el exgobernador de Nariño, quien tuvo su aval presidencial por parte de los movimientos Unión Patriótica y ADA.