Alejandro Gaviria desmiente rumores y reafirma su compromiso con Fajardo

Alejandro Gaviria, ex precandidato, rechazó los rumores de que se estaría acercando a Gustavo Petro. Foto: Óscar Pérez

Nuevamente, la resquebrajada Coalición Centro Esperanza ha tenido que salir al paso a rumores de división. Esta vez, la razón fue unas declaraciones de Alejandro Gaviria al diario Financial Times, en las que terminaba destacando la figura de Gustavo Petro. Muchos lo tomaron como un apoyo velado al candidato del Pacto Histórico; y hasta fue tildado “de mala persona” por el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los miembros de la coalición de centro.

Ante la controversia que generó las declaraciones para un artículo, Alejandro Gaviria salió a desmentir su posible apoyo a Gustavo Petro. “Quiero decir de manera clara que mi candidato a la presidencia es y sigue siendo Sergio Fajardo”, expresó el exministro de Salud, que buscó desligarse de los supuestos acercamientos con la candidatura de izquierda.

De todas las maneras posibles, Gaviria negó cualquier apoyo velado o directo a Petro: “Desde que ganó la consulta de Centro Esperanza he cumplido mi palabra y he estado a su disposición como director programático de la campaña. No es solo mi obligación desde el punto de vista legal, sino una convicción persona profunda sobre el futuro del país”.

“Tal como han reconocido los colegas de la Coalición Centro Esperanza, siempre he estado comprometido con la propuesta de un centro político fortalecido en Colombia”, concluyó Gaviria sus declaraciones, que las hizo a través de un breve video. A pesar de tratar de distanciarse, sus declaraciones ya han tomado fuerza y hasta ha recibido guiños del Pacto Histórico.

“Mi candidato a la Presidencia es y sigue siendo @sergio_fajardo”: Alejandro Gaviria, @agaviriau pic.twitter.com/OTRkDPqclm — Colombia Tiene Futuro (@Colombiafuturo_) May 20, 2022

Por ejemplo, Gustavo Petro se refirió a Alejandro Gaviria como uno de los precandidatos más preparados y uno de los que le sorprendió durante esta etapa de la campaña presidencial. En un mismo sentido, Gustavo Bolívar llegó a decir que un escenario deseado sería “Petro presidente. Alejandro Gaviria alcalde de Bogotá. Mi humilde opinión para que no se pierda un peso del erario.