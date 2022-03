Campaña de Fajardo rechaza que su fórmula vicepresidencial esté inhabilitaba

Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo se inscribieron como fórmula presidencial. Sin embargo, días después, varios sectores aseguran que Murillo está inhabilitado para aspirar. Foto: Jose Vargas Esguerra

La Coalición Centro Esperanza salió en defensa de Luis Gilberto Murillo, tras los señalamientos de que estaría inhabilitado para aspirar a la vicepresidencia. “No existe ninguna inhabilidad de Luis Gilberto Murillo. La información oficial al respecto señala de manera inequívoca que está habilitado para aspirar a cualquier cargo de elección popular”, expresaron varios de los miembros de la Coalición Centro Esperanza en un comunicado.

A renglón seguido, los firmantes del comunicado aseguraron que el caso contra Murillo fue creado por los que sentían “incomodidad” con este y buscaron limitar su carrera política: “Aquellos que han hecho de la política en el Chocó un nido de corrupción y clientelismo libraron contra Luis Gilberto una guerra política y jurídica desleal para sacarlo de la vida pública”.

Para poder inscribirse para aspirar a la presidencia y luego a la vicepresidencia, Murillo tuvo que pasar por un visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Procuraduría, que son los que revisan las posibles inhabilidades que tienen los candidatos. No obstante, este ya había pasado por la misma instancia cuando se lanzó a ser gobernador del Chocó, en 2011, y aún así perdió su investidura meses después.

En esa ocasión, el Consejo de Estado estableció que Murillo no podía ostentar un cargo de elección popular, puesto que fue condenado en 1997 a seis meses de prisión por el delito de peculado por aplicación diferente. Este delito lo cometió la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo cuando fue director de Codechocó e invirtió $5 millones para arreglar el techo de una institución educativo cuando la partida había sido destinada al saneamiento minero.

Aunque pudo ser loable el fin de la conducta, esta fue irregular y terminó en una condena de seis meses de prisión contra Luis Gilberto Murillo. El problema recae en que la Constitución establece que la persona que sea condenada por cualquier delito, excepto los políticos, no puede aspirar a un cargo de elección popular a contratar con el Estado. Han sido varias las ocasiones en que Gilberto Murillo ha intentado revocar la sentencia, pero tres instancias le han dicho que no.

A pesar de que el candidato principal es Sergio Fajardo, Murillo también está aspirando a un cargo de elección popular, por lo que estaría inhabilitado. La información entregada por el CNE y la Procuraduría no es del todo confiable, pues aseguran que Murillo no está inhabilitado. Sin embargo, si la situación no ha cambiado, el exministro de ambiente no podría aspirar debido a que tiene una inhabilidad de tipo legal.