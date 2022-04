CNE abre investigación por posible nulidad de candidatura de Íngrid Betancourt

La candidata presidencial Íngrid Betancourt hizo parte inicialmente de la Coalición Centro Esperanza, de la cual se apartó para aspirar por Verde Oxígeno, su propio partido. Foto: Mauricio Duenas Castaneda

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación administrativa para estudiar la posible nulidad de la inscripción de la candidatura de Íngrid Betancourt a la Presidencia de la República y de su fórmula vicepresidencial, José Luis Esparza, a nombre del partido Verde Oxígeno.

La decisión, adoptada por los magistrados del alto tribunal electoral Virgilio Almanza y Luis Guillermo Pérez, se da en respuesta a la demanda de un ciudadano, identificado como Luis Carlos Orejarena, quien el pasado 6 de abril radicó ante la Subsecretaria del CNE un escrito argumentando que Betancourt y Esparza no pueden aspirar a la jefatura del Estado puesto que Verde Oxígeno está atado a la Coalición Centro Esperanza, a la cual no renunció de manera formal cuando decidió apartarse de dicha alianza y además inscribió dichas candidaturas sin avales expedidos en tiempo y forma.

Como se sabe, en un principio Íngrid Betancourt hizo parte de Centro Esperanza y aceptó ser precandidata para la consulta, a nombre de Verde Oxígeno, buscando definir un candidato único, en la que estuvieron Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Alejandro Gaviria. Sin embargo, tras discrepancias internas con este último, decidió hacerse a un lado e irse como candidata independiente. Esparza, excoronel del Ejército y cerebro de la Operación Jaque, en la que ella logró su liberación del secuestro de las hoy desmovilizadas Farc, fue anunciado el 10 de marzo como su fórmula vicepresidencial.

Hay que tener en cuenta que la coalición no solo abarcaba las precandidaturas presidenciales sino también la campaña al Senado, por lo que, para el demandante, Verde Oxígeno no podía hacer parte de dicha alianza para el Congreso, que hacía campaña de manera pública y abierta por una consulta para la Presidencia, y decir, al mismo tiempo, que no hacía parte de ella e inscribir una candidatura independiente.

De hecho, Íngrid Betancourt habría adherido a un acuerdo denominado “Acuerdo de coalición programática y política entre los partidos políticos Dignidad, Alianza Verde, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente y la agrupación política En Marcha, para inscribir lista de candidatos al Senado de la República para las elecciones del 13 de marzo de2022″.

“Aunque se resalta que este Acuerdo tenía por fin el de sentar las reglas de juego de las candidaturas al Senado de la República, se destaca que las colectividades firmantes dejaron claro que acompañarían la consulta interpartidista a celebrarse el 13 de marzo de 2022, a tal punto que autorizaron a sus avalados a participar en ella con su apoyo, aclarando que no incurrirían por ello en doble militancia. De lo anterior, se sigue y debe entenderse, que el partido Verde Oxígeno suscribió un acuerdo político que lo vinculó a la consulta. Bien se sabe que esto no es algo menor: el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 señala al respecto: ‘El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas”, argumenta Luis Carlos Orejarena, quien según sus redes sociales es ingeniero electricista y veedor ciudadano, y se le ve afín a la candidatura de Fajardo.

En su concepto, si bien es claro que Verde Oxígeno finalmente no participó en la consulta mediante la inscripción de un candidato, pues Betancourt se hizo a un lado, sí se sirvió de dicha coalición e hizo parte consciente de ella, al punto que autorizó a sus avalados a participar en las urnas brindando su apoyo e indicando, incluso, que por tal comportamiento no incurrirían en doble militancia. Fue lo que sucedió, por ejemplo, con Humberto de la Calle, cabeza de lista del partido al Senado, quien siempre estuvo en campaña de frente para la Centro Esperanza, con la autorización respectiva.

“Por tal motivo, honorables magistrados, la inscripción de la candidata Íngrid Betancourt está afectada por la nulidad y debe ser revocada, por cuanto, mientras para obtener réditos políticos el partido Verde Oxígeno sí manifestó hacer parte de la coalición (e, incluso, logró elegir dos congresistas), y no renunció a ella, obra en forma contraria al ordenamiento al manifestar que se apartaba de la coalición para presentar una candidatura independiente, comportamientos que ocurrieron al mismo tiempo. Hay que decir que ese comportamiento es atribuible por entero a la señora Betancourt”, recalca el mencionado ciudadano.

Y en su escrito al CNE presenta las siguientes conclusiones que, a su criterio, dan pie a sostener que la inscripción de las candidaturas de Betancourt y Esparza debe ser revocada:

“1) El partido Verde Oxígeno participó en las elecciones al Congreso de la República como parte de la Coalición Centro Esperanza, mostrándose al electorado como parte integral de la misma e, incluso, autorizando a sus candidatos a participar mediante su apoyo en la consulta convocada por esa coalición. De manera paralela y simultánea, inscribió una candidatura a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República, lo que contradice el espíritu del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, así como del artículo 107 de la Constitución Política.

2) El Partido Verde Oxígeno nunca se apartó ni de facto ni del Acuerdo suscrito y, por ende, de la Coalición Centro Esperanza, le que le impedía presentar una candidatura independiente a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República.

3) Las circunstancias en las que se expidieron los avales de los candidatos Betancourt y Esparza tornan en ilegales sus inscripciones. En el caso de la primera, la forma en la que se desarrolló la reunión desconoció numerosas disposiciones de los estatutos del partido Verde Oxígeno; en el caso del segundo, ni se molestaron en hacer el menor acto por dotar de legalidad y de formalidad a este aval”.

En las consideraciones, los magistrados Almanza y Pérez señalan que en la actuación administrativa iniciada, Betancourt y Esparza podrán aportar y solicitar la práctica de todos los elementos de juicio que consideren necesarios para que la Sala Plena del CNE tome una decisión frente a su inscripción como candidato a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. Y ordenan allegar una serie de documentos como pruebas del proceso, que de todas maneras, debe ser definido lo más pronto posible, teniendo en cuenta que la primera vuelta de las elecciones está a poco más de un mes.