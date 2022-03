Cónclave uribista: bronca y discusión por gobierno Duque y apoyos a “Fico”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez citó una reunión con su bancada y con los congresistas electos desde este martes a las 2:00 de la tarde en Bogotá. Foto: Archivo El Espectador

La crisis que enfrenta el Centro Democrático tras el revés legislativo del pasado domingo puso a la plana mayor del uribismo a reunirse este martes en Bogotá en búsqueda de soluciones. El cónclave no podía estar en cabeza de otro que del propio Álvaro Uribe, que dijo ser el responsable de la disminución en el número de curules en Senado y Cámara. Más allá de las declaraciones de unos y otros, de las explicaciones y el diagnóstico, el encuentro dio pie a que afloraran las pugnas internas que se viven de vieja data en las huestes uribistas y que ahora se exacerban tras los problemáticos resultados del domingo.

La bronca dividió a los congresistas entre asuntos decisivos: el eventual apoyo a la candidatura de Federico Gutiérrez, la supuesta “ninguneada” a la aspiración de Óscar Iván Zuluaga y la búsqueda de las causas y los responsables de lo ocurrido. Justamente este último asuntó exacerbó los ánimos en medio de la convención y generó una discusión entre figuras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Fabio Valencia Cossio o Ernesto Macías.

La pugna la desató la propia Cabal, que llamó la atención por la responsabilidad del gobierno de Iván Duque y su desprestigio en los resultados: “Elegimos Gobierno y no fuimos partido de gobierno. Usted (hablándole a Uribe) ha sido muy prudente en evitar involucrar al Gobierno, pero las consecuencias son claras desde las elecciones regionales. Aquí no disfrutamos ser partido de gobierno, aquí se gobernó con adversarios y así de claro”.

A su turno, la senadora Paloma Valencia instó a cuestionar “qué pasó durante este Gobierno del Centro Democrático, que dejamos de enamorar a los colombianos”. Y, en esa línea, abrió la discusión sobre los pocos respaldos a Zuluaga y la decisión de muchos en la bancada de votar la consulta del Equipo por Colombia y declarar su respaldo por candidatos como Federico Gutiérrez o Álex Char.

“Lamenté muchísimo que miembros de este partido hubieran dejado solo a Zuluaga y se hubieran ido para una coalición. Me duele porque Zuluaga era el presidente que Colombia necesitaba (…) Esta es una reflexión interna sobre la disciplina del partido. ¿Somos un partido donde los congresistas deciden por encima de la colectividad?”, declaro Valencia.

Los vainazos de un lado y otro generaron el descontento de senadores como Ernesto Macías, fiel escudero del gobierno Duque, que reprochó la supuesta responsabilidad del Ejecutivo “Recurrentemente, se ha venido diciendo que el problema del partido es el gobierno. Eso dicen unos sectores del partido. He dicho que al partido le faltó cobrar los éxitos y logros del Gobierno. Se destacan los lunares, pero no los logros, que son muchísimos. ¿Que ha cometido errores? claro, pero los éxitos no se reclaman y no se reclamaron como debía ser. A Duque, que es el jefe estatutario del partido, no se le invitan a estas reuniones, y sí puede”, explicó.

Reviró también Fabio Valencia Cossio, cuyo hijo, Santiago Valencia, fue uno de los que se quemó en las elecciones del domingo. Valencia, que reivindicó su disciplina y lealtad al partido, lamentó la decisión de Óscar Iván Zuluaga, pero insistió en que “Fico Gutiérrez” es la “mejor opción” ante la salida del exministro de Hacienda. “Eso ya lo sentimos las bases”.

La discusión llevó al propio Uribe a dirimir y tratar de apaciguar los ánimos, dándole la palabra uno a uno a los quejosos y contestando preguntas. “Frente a gobierno digamos sí, faltaron unos temas, pero los partidos deben ser dinámicos y dialecticos. Hay temas muy buenos, y otros en lo que ha tenido problema el Gobierno”, sostuvo frente a la responsabilidad de Duque. Ante el eventual respaldo a “Fico”, Uribe desautorizó los llamados a adherir desde ya e insistió en que se requiere escuchar a las bases antes de tomar cualquier decisión. Dicha decisión, se tomaría tras una consulta virtual a más de 600.000 afiliados.