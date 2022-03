Coronel Esparza, cerebro de la Operación Jaque, es fórmula de Ingrid Betancourt

A finales de 2021, el ministro Diego Molano desvinculó del Ejército al Coronel Esparza. Hoy salta a la política. Foto: Óscar Pérez

A tres días de las elecciones al Congreso y a las consultas presidenciales, Ingrid Betancourt inscribió su candidatura ante la Registraduría y reveló quien es su fórmula vicepresidencial: se trata del coronel José Luis Esparza, cerebro de la Operación Jaque, la misma que logró la liberación de un grupo de secuestrados por las antiguas Farc, entre ellos la hoy precandidata Betancourt.

En conversación con El Espectador, Ingrid Betancourt explicó que después de que se desligó de la Coalición Centro Esperanza, tuvo que concretar con mayor ímpetu quién sería su fórmula vicepresidencial para encarar la primera vuelta presidencial, certamen que tendrá lugar el próximo 29 de mayo. Manifestó que no pensó en un político “porque se tuerce”. “Debía ser alguien con carácter”, señaló.

Antes de definir una baraja de nombres para su fórmula vicepresidencial, el pasado 23 de febrero Betancourt viajó a Florencia para revivir el desafortunado evento y recorrer sus pasos. Lo hizo 20 años después de haber sido secuestrada y en el marco de la contienda electoral. Dicho recorrido lo realizó con el coronel José Luis Esparza.

“Fuimos a comer y me dijo que sí me acompañaba al Caguán. Estuvimos esos dos días para arriba y para abajo. A mí me impresionó porque nos habían dicho que no podíamos ir hasta el sitio del secuestro porque en ese momento había paro del ELN, pero él se fue solo para allá y me trajo todas las grabaciones del lugar. Luego el coronel Esparza me dijo que debía ir y confrontar mi pasado. La Policía y el Ejército nos protegió en ese viaje. Y ahí me quedó claro que era él”, contó Betancourt a este diario.

La propuesta

La propuesta se cuajó a la semana de la travesía a Florencia y el coronel Esparza le dio un sí tentativo mientras digería la idea. “Yo he tratado varios temas con secuestrados y sé que es algo delicado y traumático, entonces frente al viaje pensé en por qué no acompañarla. Yo conocí a Ingrid cuando fui teniente estando en el Caquetá. En ese entonces me pareció combativa, como yo. Ella en el plano político y yo en el militar. Luego vuelve a Colombia con el interés de hacer política, pero se sale de la Coalición bajo el argumento de no estar de acuerdo con la corrupción. Me sentí identificado con eso. Tras el evento de Florencia me hace la petición y le pido que me deje pensarlo”, recordó el coronel Esparza.

Esparza sirvió al Ejército durante 33 años de su vida. Fue soldado de inteligencia, uno de los oficiales que comandó la Operación Jaque, y uno de los últimos militares de esa intervención que se encontraba, todavía, al interior de la institución castrense. Hoy da el salto a la política. Como detalló, se demoró cerca de dos días en darle el sí definitivo a Betancourt. Según él, haber pertenecido al Ejército colombiano le da una perspectiva de país.

“Este Ejército no es como el de otros países, pues están dedicados a los asuntos fronterizos. Por mandato de la Constitución y por los asuntos internos, este Ejército ha estado dentro del conflicto armado. Entonces uno se conecta mucho con los problemas de país y está acostumbrado a recorrerlo. En ese sentido, aproximarse a la política no es difícil para un soldado comprometido que terminó de servir. Esta decisión sigue siendo por el país”, agregó el coronel Esparza.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político