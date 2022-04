Cuestionan a esposa de Daniel Quintero por presentar evento con Francia Márquez

Diana Osorio (extremo derecho), esposa de Daniel Quintero, fue la encargada de presentar a Francia Márquez en un evento en del Pacto Histórico en Medellín. Foto: Cortesía @FranciaMarquezM

Los últimos días han sido varios los señalamientos de participación política indebida. En esta ocasión, han cuestionado a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero (alcalde de Medellín), por haber participado en tarima de eventos en Medellín de la campaña vicepresidencial de Francia Márquez, fórmula de Gustavo Petro. La que también se denomina como la primera gestora social de Medellín no solo estuvo en tarima, sino que fue la encargada de presentar a la aspirante vicepresidencial y a Verónica Alcocer, esposa de Petro.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

La participación de Osorio en el evento fue criticada y calificada como participación irregular en política. Su presencia y apoyo dan a entender el guiño del alcalde medellinense a la campaña del Pacto Histórico. Sin embargo, a pesar de la filiación con Daniel Quintero y de su denominación como primera gestora de Medellín, lo cierto es que esta no es funcionaria pública, por lo que no habría irregularidad alguna en su participación en actos de campaña.

Precisamente Diana Osorio se escudó en esta condición para justificar su participación en los actos de campaña del Pacto Histórico. Esta comentó en Blu Radio: “Yo no tengo absolutamente ninguna inhabilidad y, eso sí, soy respetuosa de los procesos de las instituciones y mientras esté en espacios y en eventos públicos no digo por quién voy a votar, pero cuando estoy en un espacio privado, que no tiene nada que ver con la administración pública, lo puedo hacer, es absolutamente legal”.

📹 ¿Participación en política? Diana Osorio, esposa del alcalde Daniel Quintero, dio la bienvenida a Medellín a la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez. #VocesySonidos https://t.co/Waf9H6pz0g pic.twitter.com/6RSuJm0aBj — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) April 23, 2022

En este mismo diálogo, Osorio recalcó que no es funcionaria, por lo que “no estoy regulada”, y añadió que esta es la principal razón por la que no pueden relacionar su participación con la administración de su esposo. Por eso también señaló que no tiene ningún proceso de participación política en su contra.

No obstante, ya son varias las veces en las que Osorio ha participado en eventos del Pacto Histórico y despierta los mismos cuestionamientos. Más allá de la participación de esta, es claro el guiño de Daniel Quintero con la coalición de izquierda. Incluso puso en su lista a uno de sus más cercanos, Alex Flórez.