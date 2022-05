El Match presidencial: los detalles y la teoría detrás de la app

Foto: Mario Rodríguez

Las personas toman la decisión de su voto de distintas formas y en tiempos diferentes. Hace un año, de acuerdo con Polimétrica sólo el 21% de las personas habían decidido por quien hacerlo. Para este momento esa cifra llega al 70%.

Los ciudadanos votamos por alguien por distintas razones: su carisma, las propuestas, las alianzas que conforma, los temas a los que se opone, su trayectoria o ausencia de la misma. Normalmente nos quejamos que los temas y las ideas no aparecen en el debate y la mayoría de ciudadanos no lee los programas de gobierno de los candidatos.

Cuando conformamos la alianza entre Fescol, El Espectador y Cifras & Conceptos, éramos conscientes de todos estos temas y la multiplicidad de segmentos y fracturas de la sociedad colombiana. Se tomo el diseño original desarrollado en Alemania, y le realizamos varias adaptaciones que lo hace una novedad:

1. Aplicamos una encuesta probabilística a votantes activos en 13 ciudades del país.

2. El mismo formulario fue enviado a los 8 candidatos que estarán en el tarjetón.

3. Se desarrolló un aplicativo para que las personas contesten las mismas preguntas.

De esta forma, lo primero que ofrecemos es el poder de la comparación: donde están ubicados los votantes, donde los candidatos y donde cada persona que entra a la aplicación.

Las respuestas a estas treinta preguntas no son el único elemento de juicio con el cual las personas tomaran su decisión. En algunos casos coincidirá, en otro no y además generará grandes sorpresas. Esa es parte de la naturaleza del ejercicio: dar elementos para alimentar las conversaciones sobre la decisión del voto.

Las treinta preguntas se organizan en dos ejes: uno económico que se mueve entre mayor regulación y menos intervención estatal. El segundo que llamamos social y político cuyos extremos están entre la promoción de libertades y derechos y una mayor prioridad al orden.

Con las respuestas se generan 24 grupos homogéneos entre si, pero que son diferentes frente a los otros. Tienen similitudes con sus vecinos y grandes diferencias con los grupos más alejados. Para claridad del instrumento sólo se ubican los 4 grandes cuadrantes y la posición de las personas frente al centro en los dos ejes.

El ejercicio, para quienes ya han decidido por quien votar, seguramente ratificará su propia decisión, particularmente en los casos en los cuales hay una gran afinidad temática con el candidato. Así sucede con John Milton Rodríguez, cuyas respuestas están muy cercanas en el promedio a sus votantes. En el caso de Enrique Gómez, pasa lo contrarío: quienes nos dijeron que votaran por él, no parecen estar muy cerca de sus posiciones, particularmente en los temas económicos. En su caso, parece ser su personalidad lo que les atrae.

En términos generales podemos decir que el grueso de la sociedad colombiana prioriza la autoridad sobre las libertades y prefiere una economía más regulada que el libre mercado. Pero ojo, no es toda la sociedad colombiana, está se divide en los cuatro cuadrantes y eso es muy importante pues ratifica que no estamos polarizados sino fracturados en varias partes.

También parece claro que los temas que está definiendo la intención de voto son los económicos y no los políticos o sociales. Los indecisos, el 30% como ya dijimos, no parecen coincidir en sus posiciones con ninguno de los candidatos. Allí esta una posible explicación de porqué no se ha decidido aún.

El instrumento señala diferencias importantes por regiones y grupos de edad, que bien vale la pena explorar. Ahora ha comenzado un ejercicio muy interesante: las respuestas en la aplicación y por las reacciones que hemos recibido podríamos decir que se está cumpliendo con el propósito que teníamos: incentivar la reflexión y la discusión pública.

Con los promedios de las respuestas tendremos un cuarto grupo de comparación: las respuestas en el aplicativo. Nuestra hipótesis es que serán distintas a las de la encuesta y ello nos dará nuevos elementos para la conversación. Un dato importante, en las primeras 10 horas más de 160.000 personas han diligenciado completamente el formulario.

Sabemos que no es un instrumento perfecto, que puede y debe tener mejoras, pero aún así creemos que es un novedoso aporte a la discusión pública en medio del proceso electoral.