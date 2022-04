El “pacto de La Picota”, la dura referencia de Fajardo a Petro

Para Fajardo, el país no se puede tragar el sapo del "perdón social" y contra la corrupción debe haber "sanción social".

En medio de la polémica que se ha suscitado en la campaña presidencial por cuenta de la visita que hizo Juan Fernando Petro, hermano del candidato Gustavo Petro, a la cárcel La Picota, en la que se habría reunido con algunos condenados como Iván Moreno y Álvaro García, supuestamente para hablar de la posibilidad de una rebaja de penas y una amnistía, el aspirante de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, cuestionó duramente dicha actitud y bautizó el encuentro como “el pacto de La Picota”.

“El pacto de La Picota es un regalo disfrazado del nombre de ‘perdón social’ que les ofrece Petro a los corruptos de nuestro país. Colombia está llena de miles de víctimas de esos corruptos. Víctimas que no se reconocen, que nunca han sido reparadas. Esto es mucho más serio de lo que parece. Desde la oscuridad de las cárceles no se puede llegar a la Presidencia de Colombia. Petro le debe una explicación clara y de cara a la nación por lo que está haciendo”, manifestó Fajardo a través de un video difundido en sus redes sociales.

“No nos traguemos esos sapos ni esos cuentos. Ni en las cárceles ni en los clubes. Contra la corrupción, sanción social, no perdón social”, había dicho recientemente el candidato de la coalición de centro, quien también ha criticado la campaña de Federico Gutiérrez, aspirante del Equipo por Colombia, a quien señala también de estar buscando votos en los clubes sociales con otros corruptos. “Los corruptos tienen que pagar por la corrupción. Ese cuento de perdón social no tiene ningún sentido, lo que hay que tener es sanción social”, agregó Fajardo.

Como se sabe, Petro ha tratado de justificar la visita de su hermano a La Picota con el discurso del “perdón social”, concepto que, según dijo, no es nuevo y viene trabajando desde hace más de una década y que define como “un acto revolucionario que no depende de mí, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos de diferentes sectores, ha tomado distancia de su hermano, señalando que la visita de este a la cárcel no fue a nombre de su campaña, lo que es visto como contradictorio.