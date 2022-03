El persistente escenario de los extremos

Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez fueron los ganadores de las consultas de 2022. Foto: El Espectador

Que la verdadera encuesta es la de las urnas, dicen siempre los candidatos a cargos de elección popular cuando se les indaga por los resultados de uno u otro estudio de intención de voto, vayan bien o mal. Si aplicáramos esta máxima a lo sucedido en las elecciones a Congreso y consultas interpartidistas, se podría decir que esa encuesta ratificó a Gustavo Petro como favorito, por ahora, a quedarse con la Presidencia; dejó a Federico Gutiérrez como su gran rival y carta de la derecha —así su estrategia sea “venderse” como de centro—, confiado además en el poder de las maquinarias de los partidos que lo respaldan y mostró a un Sergio Fajardo debilitado, con una coalición con el menor caudal de votos de las tres en disputa y muchas dudas de cara a la búsqueda de respaldos que sirvan para consolidar su opción.

En otras palabras, en las diez semanas que faltan para la primera vuelta, el país asistirá de nuevo, como hace cuatro años, a una campaña polarizada, en la que, más allá de las propuestas, que debería ser lo primordial, se sentirá el rigor, sobre todo en las redes sociales, de los insultos, las descalificaciones, las calumnias, los improperios y las noticias falsas. Además de los tres mencionados, en el juego electoral siguen Íngrid Betancourt (Verde Oxígeno), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), Enrique Gómez (Movimiento de Salvación Nacional), Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) y Luis Pérez (Colombia Piensa en Grande). Salió Luis Gilberto Murillo, que pasó a ser fórmula vicepresidencial de Fajardo, y se espera la renuncia de Germán Córdoba, que se inscribió por Cambio Radical para guardarle el cupo a Germán Vargas Lleras, que no irá.

Pero en este tablero se deben considerar dos protagonistas más: el mismo exvicepresidente, jefe natural de Cambio Radical, partido que, si bien verá mermada su participación en el Legislativo del próximo cuatrienio, sumó 1,5 millones de votos a Senado y 1,3 a la Cámara, y César Gaviria, director del Partido Liberal, que obtuvo 2,0 millones de votos al Senado y 2,3 millones a la Cámara. Siendo así, su “cotización” está al alza, de ahí que se hable de reuniones con uno y otro bando, y de que van a escuchar propuestas para tomar decisiones de cara a alianzas “programáticas”. Porque nadie reconoce que el trasfondo sea el de obtener espacios de poder en un futuro gobierno. De hecho, con la gabela que les dio la Registraduría al ampliar el plazo para inscribirse con la fórmula vicepresidencial por cinco días más, se dice que Petro y Gutiérrez apuran los contactos tratando de poner de su lado a Vargas Lleras o Gaviria o, mucho mejor, a los dos. De lo que se trata, como ya lo dijo El Espectador, es de dar un golpe de opinión en la decisión de esa fórmula vicepresidencial.

“Se puede observar en un pleno restablecimiento de la polarización, con la consecuente evaporación de los candidatos del centro. Hasta este momento, solo uno de los polos, el de Petro, se ha mantenido muy activo y con nombre propio en un escenario que compartía con el expresidente Uribe, parado en el otro extremo. Ahora este otro polo se encarna en la figura de Federico Gutiérrez, quien aglutinará —con relativa independencia, pues ninguno de los partidos que lo apoyan tiene mayorías— a esos sectores que no se ubican donde Petro ni donde Uribe”, expresa el analista Luis Carvajal. Como se dijo, es claro que la estrategia del exalcalde de Medellín desde un comienzo fue tratar de apoderarse del centro ideológico, algo que logró en cierta medida. Incluso, busca marcar distancia del uribismo o la derecha pura, buscando atajar los ataques de sus contradictores, que lo califican como “el candidato de Uribe”.

Lo claro es que el objetivo es sumar. También que Petro sigue siendo el punto de referencia de todos, rivales y seguidores. A lo largo de la campaña a las consultas, fue quien punteó en las encuestas. Falta ver qué sucede ahora que se decantaron las coaliciones, si mantiene la ventaja que traía. Al fin y al cabo, si el voto a Congreso se dice que es el de las maquinarias, el de las presidenciales tiene un alto factor emocional y de opinión. Y hay quienes ya creen que el líder de Colombia Humana tocó techo. “A Petro le quedará muy difícil agregar cuatro millones de votos a los 5,8 que obtuvo la consulta del Pacto Histórico para ganar en primera vuelta. Una eventual alianza con sectores como Cambio Radical o el liberalismo oficial, como se especula, podría restarle más de lo que le agregaría. Tendremos segunda vuelta, muy probablemente entre un poco conocido Gutiérrez y Petro, los extremos, como ocurrió en 2018”, agrega Carvajal.

En esa línea está Alfonso Portela, analista y consultor electoral, quien está convencido de que esto será entre izquierda y derecha, y no hay centro que valga. “El centro se va a empezar a diluir y fuerzas afines al discurso de Petro van a terminar confluyendo a su lado, mientras otras tomarán camino hacia el lado de Federico Gutiérrez, a quien, por cierto, le sirvió que Vargas Lleras no se lanzara. Los demás, los independientes, se van a mantener hasta la primera vuelta y después decidirán para dónde cogen, valorizados de acuerdo con sus resultados”, dice. Con un punto adicional, y es que en su concepto, para las presidenciales no aplican las matemáticas de sumar lo que sacaron los partidos para el Congreso. “Eso no es válido y la cosa es más compleja. El voto de opinión influye más y las maquinarias de los ya elegidos entran en reposo. El entusiasmo no es el mismo. Y las encuestas muestran un alto nivel de indecisos”, recalcó.

El panorama hay que mirarlo igualmente en términos de futura gobernabilidad. Si bien el Pacto Histórico tendrá la bancada más numerosa (se habla de 19 curules en Senado tras los escrutinios), sumando las demás fuerzas alternativas, no les alcanza para ser mayoría. “Gane quien gane la Presidencia, tendremos un Senado con ocho partidos y serán obligatorias las alianzas. De ahí la importancia de los procesos de decisión que esos partidos empiezan a tomar por estos días de cara a la primera vuelta presidencial”, señala Patricia Muñoz Yi, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana. Y Rubén Sánchez David, profesor de la Universidad del Rosario, concluye: “Más allá de las cifras, la política la hacen seres humanos, que aunque racionales, cuando se trata de estos asuntos electorales se vuelven pasionales. Hasta ahora la campaña ha girado en torno a demeritar al otro. Lo que comienza ahora es la etapa de la conquista de la Presidencia y eso requiere montar todo una parafernalia, con aliados y recursos, esta vez teniendo en cuenta un factor primordial: el ánimo de la gente”. Como quien dice, todavía queda mucha tela de dónde cortar, los protagonistas de hoy deberán tomar decisiones que sumarán o restarán y, lo que es seguro, otra vez asistiremos a una campaña electoral de extremos.