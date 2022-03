“El sistema electoral en Colombia es confiable, transparente y rápido”: Duque

Duque calificó como positiva la jornada electoral que contó con más de 112 mil mesas instaladas en todo el territorio nacional. Foto: Presidencia

Un día después de las elecciones al Congreso y de las consultas interpartidistas, el presidente Iván Duque calificó de forma positiva la jornada y el trabajo de las entidades electorales. Enfatizó en que la Registraduría le entregó “datos confiables a la ciudadanía”. Hubo contingencias, pero se enfrentaron de manera pronta y hoy los colombianos amanecemos con todos los resultados congresional debidamente adelantada”, dijo.

El jefe de Estado aplaudió el acompañamiento de la Fuerza Pública mediante el Plan Democracia y Plan Ágora, y resaltó que, a pesar de un par de hechos de orden público, las elecciones legislativas se vivieron de forma pacífica en la mayoría del país. “Quiero también agradecer a las misiones de observación nacionales e internacionales, y destacar la elección de las 16 circunscripciones de paz. Marcan un hito: por primera vez las víctimas tendrán voz y voto en el Congreso, uno de los elementos más importantes de esta jornada”, agregó.

Este punto ha sido, en el mandato de Duque, uno de los puntos más polémicos pues el primer mandatario se opuso al Acuerdo de Paz que le da vida a dichas curules, no obstante hoy la implementación de este punto la celebra. Expresó que las víctimas electas “fueron elegidas con plenas garantías”. La frase, sin embargo, no representa a algunos sectores de víctimas que, a lo largo de la campaña para llegar al Congreso, manifestaron que el Estado no les cumplió con anticipos para realizar su publicidad y hacerse conocer, y muchas de ellas se bajaron de la contienda por faltas de garantías de seguridad.

En últimas, el presidente Iván Duque celebró el trabajo de la Registraduría y se refirió a las voces que cuestionaron las mesas de votación y conteo de papeleas, indicando fraude: “El nuevo Congreso mantendrá el talante constitucional que lo ha caracterizado. Esta jornada electoral nos permite decir sin equívocos que el sistema electoral de Colombia es confiable, dinámico, transparente y rápido. Quienes hablaron de fraude han sido derrotados por la fuerza de las instituciones. Los procesos de consulta se siguen consolidando en nuestro país como una sana muestra democrática”.

El ministro de Defensa, Diego Molano, habló del trabajo de los 240 mil integrantes de la Fuerza Pública desplegados en los más de mil municipios. “Donde surgieron alteraciones del orden público se actuó de forma contundente para restaurar el orden. Se mantuvo el despliegue en el proceso de conteo, escrutinio y traslado de material electoral”, afirmó.

Lo complementó Daniel Palacios, ministro del Interior, quien añadió que de las 1549 quejas que los ciudadanos presentaron en la plataforma Uriel, “todas fueron atendidas de manera inmediata”. Sumó, también, que 533 colombianos votaron por las curules de Paz. Ahora, aseguró, van a robustecer los planes de cara a la primera vuelta y a los candidatos electos les mantendrán las medidas protectivas hasta que se posesionen en sus cargos.

