Elecciones 2022: Claudia López y Petro habrían acordado pacto de no agresión

El año pasado, al hervor del paro nacional, el enfrentamiento político entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el hoy precandidato presidencial Gustavo Petro escaló al más alto nivel. Señalamientos, rifirrafes, encontrones y calificativos de lado y lado caracterizaron el tenso momento, que parecía presagiar el caldeado ambiente que caracterizaría a 2022. Sin embargo, contra todo pronóstico tanto el senador como la mandataria habrían acordado hace dos meses un pacto de no agresión con miras a las elecciones.

Así lo revela un artículo del portal La Silla Vacía que, citando a dos fuentes cercanas a los dirigentes, determinó que optaron por hacer las pases e incluso, se reunieron personalmente en Bogotá para tramitar las diferencias. Detrás de los acercamientos estarían el jefe de Gabinete de la alcaldesa, Luis Ernesto Gómez, y el copresidente de la Alianza Verde, Carlos Ramón González.

Aunque persisten las diferencias entre Petro y López, el pacto –dice el portal–, consistiría en que “esas diferencias no siempre se tramiten en público”. Lo anterior explicaría que, pese a lo activo que es en redes, Petro no emite tuis contra la alcaldesa desde hace al menos cinco meses e inclusive, se abstuvo de respaldar públicamente a la concejal Susana Muhamad, vicepresidenta de la Colombia Humana, que denunció presuntas torturas a manos del Esmad de la Policía en el Portal Américas.

“Bogotá es diversa políticamente y no desconocemos que el exalcalde tiene una base importante de su electorado acá. Nos interesa trabajar con esos ciudadanos para sacar adelante procesos de ciudad que compartimos”, explicó a La Silla Vacía Luis Ernesto Gómez, precisando que la reconciliación “no tiene fines electorales, sino de mejorar el gobierno y la convivencia en la ciudad”.

“Es necesario poder trabajar con sectores en temas comunes clave como el proceso de paz. Si podemos acercarnos a los liberales y a Cambio Radical, sería una estupidez no poder hablar con unos sectores del Verde”, agregó a su turno la concejal Muhamad, mientras que Carlos Ramón González señaló: “Fue un proceso muy duro acercarlos. Ninguno de los dos quería ceder, pero siempre que tuve la oportunidad les decía ‘hagan las paces, esa pelea no le conviene a nadie. El hecho de que se hayan acercado no nos puede generar más que alivio’”.

En junio pasado, la relación entre Petro y López pasó por su peor momento. En ese entonces, la mandatario responsabilizó al petrismo, así como al uribismo, de la violencia en las manifestaciones en Bogotá. En respuesta, Petro respondió que “es simplemente una calumnia con fines electorales, que se construye sobre la base de unas encuestas, que leen y entonces deducen que pueden pasarse por la faja la dignidad e identidad de un movimiento político”.