Elecciones 2022: MOE ha recibido 119 reportes sobre posibles delitos electorales

AME3110. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/05/2022.- Una mujer deposita su voto hoy, durante la jornada de elecciones para elegir presidente de Colombia para el periodo 2022-2026 en Bogotá (Colombia). Los colegios electorales de Colombia abrieron este domingo para que durante ocho horas más de 39 millones de ciudadanos habilitados puedan elegir al próximo presidente de la república para el periodo 2022-2026. EFE/Carlos Ortega Foto: Carlos Ortega

En el meridiano de la jornada electoral de este 29 de mayo, en la que los colombianos elegirán al sucesor del presidente Iván Duque o a las dos personas que disputarán la segunda vuelta, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un primer balance con lo que registró el equipo de 3.539 personas que desplegaron en 467 municipios y 46 consulados de 19 países.

De acuerdo con la veeduría, entre 7:00 a.m. y 11:00 a.m. observaron que en un 13 % de las mesas había jurados de votación portando algún distintivo de campaña. Para la veeduría, eso “afecta la imparcialidad y denota la falta de control por parte de las autoridades en estos puestos”. Debido a la controversia sobre los testigos electorales, la veeduría también señaló que en un 22 % de las mesas de votación que observaron no había testigos presentes al momento de la instalación.

De acuerdo con el informe, hasta las 11:00 a.m de este domingo han recibido 119 reportes sobre posibles irregularidades y delitos electorales en 22 departamentos y Bogotá. Las principales irregularidades electorales que les han reportado son restricciones a la libertad de voto (28 reportes), compra de votos (17), problemas con las acreditaciones de testigos electorales (15), y presión de empresarios para votar por algún candidato (13).

La MOE también advirtió que en un 62 % de mesas observadas en 245 municipios de 24 departamentos no estaban instaladas las máquinas de identificación biométrica y que “se reportaron demoras en la validación biométrica en: Ibagué, Tolima, Tunja, Boyacá, Cali y Valle del Cauca”.