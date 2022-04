Elecciones 2022: Sergio Fajardo descarta encuentro con Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo fueron alcaldes de Medellín en los periodos 2016-2019 y 2004-2007, respectivamente. Foto: Archivo particular

Desde que fue electo candidato presidencial de la coalición de centro-derecha, denominada Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez ha dicho que su afán es unir y congregar alrededor de su aspiración la mayor cantidad de sectores políticos. Así lo ha hecho y en los últimos días recibió el apoyo de algunos partidos como el de la U, MIRA y el Conservador. También sostuvo un encuentro con con César Gaviria, líder del Partido Liberal, mientras Rodrigo Lara, su fórmula vicepresidencial, se reunió con Germán Vargas Lleras, cabeza de Cambio Radical.

En su tarea de buscar apoyos, el exalcalde de Medellín abrió la puerta incluso a una alianza con otros competidores de la carrera presidencial, como Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza) e Ingrid Betancourt (Verde Oxígeno). Y aunque el centro está buscando cómo revertir los resultados adversos que sacaron en las elecciones del pasado 13 de marzo, en los planes no está apoyar otra candidatura. Así lo dejó claro este jueves Fajardo, quien luego de la instalación de la campaña ‘La Remontada’ descartó cualquier acercamiento con Gutiérrez.

“No voy a apoyar a Federico Gutiérrez porque representa la continuación del gobierno del presidente Duque y la escuela política del expresidente Álvaro Uribe, que termina en este año 2022″, dijo Fajardo. El candidato mencionó que a pesar de que el también exalcalde de Medellín le cae bien como persona, e incluso lo calificó como “un querido”, en este momento prima el tema político sobre el personal.

“Colombia va a cambiar, por más maquillaje que le pongan a la candidatura de Fico Gutiérrez y Rodrigo Lara, que además es mi amigo y me cae muy bien. Repito, no es un problema personal, es un tema político”, insistió Fajardo, quien se mostró convencido de la necesidad de recorrer otros caminos y de un cambio que, dijo, él y la Coalición Centro Esperanza representan.

Ante la insistencia de si las puertas están del todo cerradas, Fajardo respondió que con Gutiérrez “tenemos tiempo para tomarnos muchos cafés en la vida”, pero reiteró que en este momentos prima el tema político. “Él se toma un café con César Gaviria, con el de Cambio Radical, con el de la U, con el Partido Conservador. Esos no son los cafés que yo tomo y eso no quiere decir que no me caiga bien y no me parezca querido. Es queridísimo, pero estamos en política”.

Además del tema Gutiérrez, Fajardo también habló sobre la necesidad que tiene el equipo de centro de generar más emotividad y recordar las lecciones que dejó la Ola Verde de 2010, además de la cultura ciudadana que predicó Antanas Mockus. “Antanas nos mostró cómo se podía recuperar el sentido de pertenencia. Me sorprendía que no había un amor por Bogotá serio. Antanas a través de sus ejercicios nos mostró que Bogotá es una ciudad para querer”, dijo.