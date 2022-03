“Esta es la candidatura que tiene mayor espacio para crecer”: Luis G. Murillo

Murillo ha sido ministro de Ambiente, gobernador de Chocó y consejero para el Pacífico. Foto: Jose Vargas Esguerra

Antes de las elecciones del 13 de marzo, Luis Gilberto Murillo había dicho que iría hasta la primera vuelta con su candidatura presidencial, avalada por el partido Colombia Renaciente. Sin embargo, tras los comicios, declinó de su aspiración para aceptar la invitación de Sergio Fajardo, ganador de la consulta de la Coalición Centro Esperanza, a ser su fórmula a la Vicepresidencia.

Su rol, al igual que el de otros cuatro afrocolombianos que acompañarán a candidatos presidenciales como sus coequiperos, muestra la apertura democrática que ha vivido el país y el aumento de la participación de la comunidad negra. Un tema bandera para Murillo cuando aspiraba a la jefatura del Estado y que, dice, será también su norte en caso de llegar al poder, buscando crear nuevos referentes para que los niños y las niñas de color tengan con quién identificarse y tenerlo como modelo a seguir.

Habla de crear nuevos referentes y proponer un país desde la visión y la experiencia de la comunidad negra. Para consultas presidenciales fueron una aspirante afro y otra indígena, ¿hay mayor amplitud democrática en estos momentos después de 30 años de la Constitución, en donde se plantearon la diversidad y multiculturalidad de Colombia?

La población negra y afrodescendiente, desde la abolición de la esclavitud en 1851, estuvo invisibilizada por muchos años, hasta la Constitución de 1991, con la que se nos reconocieron derechos culturales y territoriales, al igual que para las comunidades indígenas. El proceso de paz, no solo entendiéndolo como el Acuerdo, permitió y generó una profundización de la democracia. Por eso hoy vemos candidatos y candidatas de esa otra Colombia, que muestran también la diversidad política de estas comunidades. Hay perspectivas desde el espectro ideológico distintas, que vienen de procesos diversos y plantean visiones de país con divergencias. Eso sí, coinciden en algo, y es que vienen desde la experiencia de vida de la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la violencia generada, en gran medida, por la discriminación étnica, racial y regional. El país todavía discrimina por la procedencia regional. Esta es una población que está buscando apertura y pistas, creo que eso muestra un avance en el país, aun en medio de sus contradicciones.

Son cinco fórmulas vicepresidenciales afrodescendientes, entre ellas usted, ¿qué opinión le merece que como país estemos viviendo esto?

Es una buena noticia para Colombia y para la democracia colombiana. En medio de los contrastes, es un indicador de que estamos avanzando en términos de la participación política de la comunidad negra, afrodescendiente, raizal y palenquera en escenarios de representación.

Entre todas las fórmulas, además en la consulta presidencial, la que más se destacó fue Francia Márquez, ¿cómo vio su aspiración y ahora su rol como coequipera de Gustavo Petro?

Francia Márquez es una lideresa, una vocera, una facilitadora muy importante y destacada, que está haciendo un buen papel, y yo respeto mucho su propuesta. Tiene una visión de país que parte más desde una perspectiva comunitaria con el Pacto Histórico, otros tenemos una visión de centro. Eso muestra, vuelvo insisto, la diversidad de expresiones políticas que hay en nuestras comunidades. Creo que la candidatura de Francia, como otras candidaturas que provienen de los pueblos históricamente excluidos, refleja que nuestras poblaciones están buscando la inclusión, la igualdad, el hecho que no se nos considere ciudadanos y ciudadanas de segunda, partiendo desde la condición de inferioridad que se generó por todos los circuitos y la historia colonial de este país. Y lo que muestra también es que nos hemos preparado para poder presentarle alternativas al país con propuestas no solo para estas comunidades, sino toda Colombia. Por eso lo de Francia y de otras candidatas es muy loable. Y realmente contribuyen a la profundización de la democracia.

Usted decía que llegaría solo a la primera vuelta y ahora es fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, ¿qué lo hizo cambiar de opinión?

Conozco a Sergio hace mucho tiempo y me invitó a ser su fórmula. Coincidimos en propósitos de país y hemos integrado a su visión muchos de los elementos que hemos venido planteando. Se trata de construir liderazgos colectivos y, en ese sentido, encontramos una oportunidad para presentarle a Colombia una alternativa alejada de la polarización y con unas muy buenas propuestas que, estamos convencidos, van a generar entusiasmo en el electorado.

Por cierto, ¿cómo lee los resultados de Fajardo, único candidato electo de las consultas que no llegó al millón de votos, a diferencia de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez?

La Coalición Centro Esperanza sacó más de dos millones de votos, que son un sólido y muy importante punto de partida. Además, hay un gran número de colombianos y colombianas que no se han decidido por una alternativa presidencial. Allí hay un potencial importante para trabajar y crecer. Esta es la candidatura que tiene mayor espacio para crecer, y así será con base en las propuestas sólidas que le estamos presentando al país.

En caso de convertirse en gobierno, ¿cree que habría gobernabilidad de acuerdo con cómo quedaron las fuerzas políticas en el Congreso?

La Coalición Centro Esperanza, como su nombre lo indica, hará un gobierno de coalición de diferentes fuerzas que coincidan con los propósitos y con esta visión de país. Eso será muy importante para vincular esa visión con el Congreso, lo que permitirá que muchos sectores puedan apoyar propuestas que se hagan desde el gobierno. Creemos que será un Congreso que coincidirá con las prioridades de país que estamos planteándole al electorado y que implementaremos desde el gobierno.

Además de fórmula vicepresidencial, ¿qué otro rol cumplirá en la Coalición?

Con Sergio hemos hablado de que la Vicepresidencia no será una figura decorativa, sino que será fortalecida. Acordamos que asumiré el propósito de convertir a Colombia en potencia ambiental y climática y de tener la dimensión ambiental como aspecto fundamental para el desarrollo del país. Estaré a cargo de la relación del Gobierno Nacional con las regiones y su desarrollo, para darles la voz a las que normalmente han sido ignoradas, las de la otra Colombia, la de la Colombia profunda. Como lo decía Sergio, solo nos acordamos de ellas cuando hay una tragedia o una masacre. Por eso, debemos incorporarlas dignamente al resto del país. Diseñaremos una forma de interacción con las regiones que refleje este nuevo momento del país, ya que se agotó la manera de relacionarse con ellas. A esto se suma la inclusión digna de los grupos tradicionalmente excluidos. También apoyaremos la creación de puentes en el contexto internacional para que se pueda tener conexión con temas relacionados con el ambiente y con otros en los cuales, por mi experiencia internacional, pueda hacer unos puentes importantes.

Hablando de puente, Fajardo ha tenido tire y afloje con César Gaviria. Usted se reunió hace poco con él y dice tener buenas relaciones, ¿buscará un puente entre los dos?

Como lo he dicho, tengo una relación cordial con los distintos sectores que participan en esta contienda electoral, con sus líderes y lideresas, incluyendo al expresidente Gaviria y al Partido Liberal. Obviamente en lo que lo que yo pueda servir de puente lo haré para poder coincidir en propósitos de transformación del país.

¿Qué tanto puede servir su experiencia como exministro de Ambiente y exgobernador de Chocó en la campaña?

La experiencia corta que tuve en la Gobernación de Chocó y como consejero para el Pacífico, lo que me mostró es que desde el Gobierno Nacional no se entienden bien las regiones y no se incorporan sus visiones como una fortaleza para responder a muchos desafíos. Por el contrario, se ven como problemas. Y eso debe cambiar. La salida de la crisis generada por la pandemia debió partir de la consideración de las potencialidades de las regiones. Colombia es un país que en sus regiones tiene una gran potencialidad, pero estas están en unas condiciones de injusticia que son inaceptables, como el caso del departamento de Chocó. Y esto en gran medida se debe a que las prioridades de estas regiones y de sus habitantes no son las del Gobierno Nacional. Por eso necesitamos que los que nos hemos hecho a pulso y tenemos una experiencia de vida distinta lleguemos a aportarle al país, y ese es el caso de estas candidaturas que son distintas. No hay muchos precedentes de este tipo de candidaturas y el país tendrá que irse acostumbrando a ellas. Ya no hay retorno, no se regresará y van a seguir creciendo, además porque esto va a motivar a jóvenes, mujeres y hombres de nuestras comunidades a intentarlo. De alguna manera estamos abriendo camino y espacios.

¿Cómo seguir implementando el Acuerdo de Paz en un eventual gobierno Fajardo-Murillo?

Me parece importante que el Acuerdo de Paz se implemente con responsabilidad, hay que hacerlo con mucha decisión, pero con sentido de urgencia, porque hemos perdido tiempo, me parece a mí. Estuve hace poco leyendo los informes del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, y hay temas que me preocupan demasiado. La reforma rural integral, que tiene que ver con toda la transformación del campo, prácticamente no se ha implementado casi que nada. Esa es una asignatura pendiente del país y en poder usar reformas planteadas en el Acuerdo y no porque firmamos un acuerdo con las Farc, sino porque es una herramienta para que la sociedad colombiana mejore.