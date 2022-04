Fajardo y Petro negociarían con Nicaragua, en caso de ser electos presidentes

En 2012, Colombia perdió más de 75.000 kilómetros cuadrados de agua contra Nicaragua. Foto: Getty Images

Mientras el presidente Iván Duque cierra cualquier posibilidad de negociación con Nicaragua sobre el archipiélago de San Andrés, quienes aspiran a sucederlo hablan de la posibilidad de sentarse con el gobierno de Daniel Ortega, poniendo por encima los derechos de los raizales y los isleños.

Los primeros candidatos en pronunciar con relación al reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fueron Sergio Fajardo y Gustavo Petro. El primero lo hizo formalmente a través de un comunicado de prensa, en el que señaló que el Gobierno debe cumplir las normas constitucionales y legales y anteponer, en este caso, los derechos de la población raizal e isleña del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Lamento que se haya desconocido que los habitantes de nuestro archipiélago poseen derechos de pesca en aguas que fueron adjudicadas a Nicaragua en el fallo de la misma Corte de 2012, y en las cuales han hecho faenas desde tiempos inmemoriales. Es una región donde la comunidad raizal e isleña depende de la pesca”, se lee en el comunicado de Fajardo.

Hablando a futuro y bajo el hipotético de convertirse presidente, Fajardo se compromete a cumplir los compromisos internacionales, acatar el fallo a la luz de la Constitución, es decir, que el Congreso debe aprobar cualquier tratado en el que se modifique los límites de Colombia. Con esto dicho, el candidato de la Coalición Centro Esperanza dejó claro que, en caso de ser jefe de Estado, adelantaría negociaciones con Nicaragua, poniendo en el centro los derechos en materia de pesca de la población raizal e isleña.

En ese mismo sentido se pronunció Petro en Twitter. “Recuperar los derechos de pesca de la comunidad raizal de San Andrés, que siempre los tuvieron, hoy pasa por un acuerdo bilateral con Nicaragua”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

Petro también aprovechó para atacar al uribismo y al gobierno Duque con base en el fallo de la Corte. “La Corte de La Haya prohíbe la actividad pesquera de los raizales en el mar que ya fue excluido de nuestra nación. Y nos prohíbe toda actividad como país en ese mar que era nuestro. El uribismo le hizo perder soberanía a Colombia”, agregó.

Entre las críticas, Petro también aireó que la estrategia jurídica se adelantó desde Bogotá y no escuchando a la comunidad raizal. “Por eso perdimos. Ahora se impone recobrar los derechos de pesca de la comunidad raizal a partir de un acuerdo con Nicaragua”, reiteró sobre las opciones.

Por su lado, el candidato Enrique Gómez, de Salvación Nacional, señaló que no se puede celebrar el reciente fallo, y mucho menos el de 2012, que le quitó más de 72.000 kilómetros marítimos a Colombia. “Nunca se renuncia a la soberanía, Colombia va hasta el meridiano 82 y punto, y mucho menos celebrar este fallo, vamos a restablecer y proteger los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago, restableceremos el poder marítimo y aéreo de la FF.MM. y no entregaremos un centímetro del territorio que recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos”.

Otra figura política, que no está en la dinámica electoral, que propone que el camino es la negociación con Nicaragua es el expresidente Ernesto Samper. “Aquí no hay sino una salida, la única, que Colombia se siente a negociar con Nicaragua un nuevo tratado de límites a la luz del fallo del 2012, que es un fallo obligatorio como dijo la Corte Constitucional colombiana en 2014 y será en ese tratado donde se podrán defender los derechos de los raizales, que al parecer el fallo de hoy se los quitó”, dijo en Caracol Radio.

El exmandatario también lamentó que el gobierno Duque no haya llamado ni una sola vez a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para asesorarse en el tema y previó que el tema, una vez más, se le chutará a la próxima administración.

Otro expresidente manifestó lo contrario. Álvaro Uribe escribió en Twitter: “hoy reafirmamos: es mejor una tensión diplomática durante décadas que entregar un milímetro del mar colombiano de San Andrés”.

El expresidente Uribe compartió las interpretaciones del fallo del gobierno Duque. “La sentencia no habla de incumplimiento de Colombia, asunto de competencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No afecta la zona contigua, que une a las islas del archipiélago, sin embargo, limita la extensión. No se debe permitir que esa zona contigua colombiana coincida con la supuesta zona económica y exclusiva de Nicaragua. La sentencia no afecta la libre navegabilidad que Colombia siempre ha respetado”.

Sigue diciendo sobre las conclusiones de la sentencia: “La sentencia reconoce los derechos de pesca de las comunidades ancestrales, no obstante, no acepta que sean derechos históricos. Niega el ejercicio colombiano de protección ambiental, que de todos modos hay que adelantar, hay que cuidar la reserva seaflower. La sentencia niega pretensiones de Nicaragua, como aquel decreto que expidieron sobre puntos para efectuar líneas de base, la pretensión de indemnización y de mantener el caso abierto”.

Desde el Congreso, hay quienes lamentan el reciente fallo y el actuar del Gobierno. “La nueva derrota de Colombia en el litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia es el resultado de un mediocre servicio diplomático y una desatinada defensa judicial. Quien paga los efectos de esta desastrosa política internacional es la población de San Andrés”, escribió el senador Iván Cepeda (Polo).

Esa misma lectura hizo el senador Rodrigo Lara. “El fallo no es una victoria, como lo están señalando. El Gobierno engaña a los colombianos mostrando una derrota como una victoria. Celebra como victoria el no incumplimiento de Colombia del fallo de 2012. Esto significa que los últimos gobiernos aceptan amputación de 75 mil km2 de nuestro mar y dislocación del archipiélago de San Andrés. Aquí dicen defender la soberanía, en la Corte aceptan zarpazo territorial”.