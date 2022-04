El Espectador no está haciendo encuesta sobre candidatos por internet

Este es el mensaje que está llegando a través de cadenas de WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

No se deje engañar. Nuevamente, a nombre de El Espectador circula información que no corresponde con el trabajo de este diario. A través de WhatsApp, inescrupulosos están usando el nombre de la marca de El Espectador para invitar a las personas a votar en una encuesta por los candidatos Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

El link que redirecciona el mensaje no es el oficial de El Espectador. Por el contrario, la url proviene del portal Clasificados Plus, que no tiene ninguna relación con este diario o el conglomerado al que pertenece.

Así mismo, el periodista que firma la nota, Camilo Franco Bonilla, no labora en la empresa.Tenga presente, El Espectador no está promocionando ninguna encuesta ciudadana en internet en estos momentos.

Invitamos a nuestros lectores a abstenerse de abrir dicho link y de revisar cualquier información que sea supuestamente promovida por El Espectador. Todos los contenidos oficiales de elecciones salen con la url www.elespectador.com/politica7elecciones-colombia-2022/