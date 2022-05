Francia Márquez desmintió a mujer que se hace pasar por su hija en video viral

La candidata vicepresidencial del Pacto Histórico ha sido una de las víctimas de una feroz campaña en la que prevalece el racismo, el clasismo y la aporofobia. Foto: Carlos Ortega

“Hay algo que de mi mamá a mí no me gusta y se los voy a contar con toda franqueza. La primera: que esté hablando de nuestra raza y del racismo por hacerse la víctima, por llegar a muchas más personas. La segunda: que hable de humildad y de toda la pobreza que hemos vivido en nuestra vida...”. Así inicia un video de aproximadamente dos minutos que se ha hecho viral en la última semana de una campaña presidencial plagada de ataques, señalamientos y escándalos. El contenido fue publicado en la red social Tik Tok por una usuaria que afirma ser hija de Francia Márquez, candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, y a la que hace serias críticas sobre temas de campaña.

El video fue replicado en redes sociales y cadenas de mensajería instantánea por cientos de detractores de Márquez, y en general de la candidatura presidencial de la coalición de centro-izquierda. Fueron varios los internautas que tomaron como ciertas las palabras de la mujer, que en su video menciona varios aspectos de la vida privada de Márquez, y señalaron que si las críticas provenían de su hija eran más que válidas.

Pero todo se trata de un engaño. Así lo señaló la candidata vicepresidencial mediante su cuenta de Twitter, en la que recordó que no tiene hijas y señaló que el video es “tan falso como la campaña que hacen”, al citar una de las cuentas que promovió el video y que de acuerdo con sus publicaciones se identifica con otra campaña presidencial. “Se quedaron acostumbrados a mentirle al país. Para su información solo tengo dos hijos, no tengo hijas y menos una que casi tiene mi edad”, añadió Márquez.

La usuaria de Tik Tok que se hace llamar en esta red Ornela Cabezas, NO ES MI HIJA. Ni la campaña ni yo tiene relación alguna con ella. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no difundir mensajes falsos y maliciosos que solo buscan distraer nuestro trabajo de campaña. pic.twitter.com/Mk1j4hRMq4 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 25, 2022

Varias voces del Pacto Histórico criticaron la estrategia que consideraron parte de la campaña sucia que ha primado en la carrera hacia la Casa de Nariño. “Lo de la señora delirante que dice falsamente ser hija de Francia Márquez y que la ataca con racismo es una bajeza más de la política sucia de algunos adversarios que solo apelan al engaño ante su falta de argumentos. A la infamia le decimos: ¡Ganaremos en primera vuelta!”, aseguró el senador Alexander López Maya, del Polo Democrático, partido que avaló la precandidatura de Márquez.

La creadora de contenido que realizó el video justificó su acción en que fue algo “sarcástico” y de “humor negro”. También reconoció que fue una actuación y rechazó que haya sido una estrategia creada por algún sector político. “A los que creen que los uribistas me utilizaron: no, no estoy con ningún partido”, dijo la mujer, que de hecho reconoció que “iba a votar por Márquez”, a pesar de que en el mismo video dice que “en su discurso de vicepresidenta lo único que argumenta la señora es que es pobre y la raza”.

No es la primera vez que a Márquez le realizan montajes o falsas publicaciones. En marzo, días antes de las elecciones legislativas y de consultas presidenciales, circuló la foto de una mujer cubriéndose la cara con un pañuelo del Eln y que guarda cierto parecido físico con la candidata vicepresidencial. Desde entonces, debido a la falsa publicación, varios detractores la han señalado de pertenecer a este grupo.