Gustavo Petro y Francia Márquez firmaron compromiso de “no expropiación”

Fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, candidato a la presidencia 2022 por la coalición Pacto Histórico.

Acompañados por Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, y por los senadores y representantes a la Cámara electos por el movimiento de centro-izquierda, Gustavo Petro y Francia Márquez juraron bajo juramento y ante un notario que en su eventual gobierno no habrá ningún tipo de expropiación y que su programa de gobierno no incluye ninguna propuesta relacionada con el tema.

La firma del acta se realizó en la Notaría 17 de Bogotá, ubicada en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la capital. Desde allí Petro y Márquez afirmaron que, si son elegidos como la próxima fórmula presidencial, no acudirán a la figura de expropiación en ningún caso. De hecho, el senador aseguró que la discusión sobre el tema se inició por desinformación y noticias falsas alrededor de su campaña.

Según el candidato puntero en las encuestas “hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos”. No obstante, señaló que “no hay nada más alejado de la realidad”.

Petro destacó que ante la “campaña de miedo” firmó el compromiso en el que de forma contundente rechaza cualquier intento de expropiación. “Mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ningún tipo de expropiación. Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todas y todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”.

De igual forma, el senador y exalcalde de Bogotá le pidió que las demás candidaturas hicieran el mismo juramento de no expropiación ni con acciones ni omisiones. “El Estado colombiano lleva muchos años permitiendo que terratenientes y nuevos ricos conserven tierras expropiadas de campesinos y labriegos mediante la expansión del paramilitarismo cohonestado por la institucionalidad y fuerzas políticas con representación en el congreso. Eso también es expropiación”, resaltó.