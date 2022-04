“Ingrid Betancourt va a pagar caro su incoherencia”: Daniel Carvalho

Daniel Carvalho dice que Betancourt "no está jugando colectivamente" en las presidenciales. Foto: Cortesía

Daniel Carvalho es representante electo por Antioquia, de Verde Oxígeno. Junto con Humberto de la Calle (electo al Senado), son los dos congresistas que representarán de 2022 a 2026 al partido dirigido por Ingrid Betancourt, candidata presidencial. Si bien él y Betancourt se encontraron a finales de 2021 en la Coalición Centro Esperanza para trabajar por un mismo objetivo, las cosas cambiaron desde que la aspirante a la Casa de Nariño abandonó la alianza de centro.

En entrevista con El Espectador, Carvalho asegura que Betancourt va a “pagar caro su incoherencia” y manifiesta que entre los “errores” de la candidata, está su disposición a dialogar con el expresidente Álvaro Uribe, del Centro Democrático. “Ella habla de una estrategia de partido, pero en realidad solo hay una estrategia de ella sola. Yo con eso me siento bastante incómodo y un poco desilusionado porque, insisto, la voluntad mía y de muchos es construir el partido Verde Oxígeno”, afirmó, mientras reiteró que por la ley electoral, él y De la Calle están “maniatados” frente a la primera vuelta.

Usted ha apoyado anteriormente a Sergio Fajardo y estuvo en el Concejo de Medellín por el movimiento Todos Juntos. ¿Cómo llegó a Verde Oxígeno?

Entre noviembre y diciembre de 2021, el partido Verde Oxígeno nos abre las puertas para que podamos aspirar al Congreso con su aval. En ese momento, la doctora Ingrid Betancourt estaba haciendo de vocera y de mediadora de la Coalición Centro Esperanza, algo que nos entusiasmó mucho. También nos emocionó la invitación a hacer parte de su partido. En mi caso, no era simplemente por recibir un aval, sino porque realmente me interesa ayudar a construir un partido, dado que no me sentía identificado con ninguna de las colectividades existentes, y más si era al lado de personas que he admirado, como Ingrid Betancourt, Humberto de la Calle, y como el propio Sergio Fajardo, que inicialmente iba a ser parte de Verde Oxígeno.

Como parte de Verde Oxígeno, ¿qué lectura hace de las decisiones de la candidata?

No hay comunicación actualmente. Me enteré por Twitter que Betancourt iba a ser precandidata dentro de la consulta. Me pareció bacano que aspirara, pero me pareció raro que ni siquiera nos hubieran informado. Tiempo después y nuevamente por redes sociales, nos enteramos que ella había decidido salirse de la Coalición Centro Esperanza. Nadie nos avisó y tampoco nos informó. Recientemente, nos encontramos con que Betancourt quiere hacer acercamientos con el Centro Democrático, cosa de la que también nos enteramos por redes sociales.

Todo esto para decirte que no ha habido ningún tipo de comunicación con nosotros. Yo pedí una cita con la doctora Ingrid Betancourt hace 10 días que estuve en Bogotá, pero no pude tenerla. Me atendió la directora del partido. Entonces, siento que ella no está jugando esto colectivamente, no está respetando el hecho de que ya tiene dos congresistas electos y ella sigue tomando las decisiones de manera unipersonal.

¿Qué le respondió Sandra Pulido, directora del partido, cuando se sentaron a hablar?

Yo simplemente le dije que a mí me interesaba construir partido y que la idea era trabajar juntos. Le pedí que le transmitiera a la doctora Ingrid Betancourt mi intención, y ella me dijo que listo, pero no pasó lo que esperaba, es decir, que fuéramos consultados en las decisiones que se aproximan. Ella habla de una estrategia de partido, pero en realidad solo hay una estrategia de ella sola. Yo con eso me siento bastante incómodo y un poco desilusionado porque, insisto, la voluntad mía y de muchos es construir el partido Verde Oxígeno.

¿Cómo ha sido la comunicación con Humberto de la Calle?

Mi relación con él es absolutamente estrecha y permanente desde hace ya varios meses, dado que hicimos la campaña juntos. Eso me alegra mucho porque yo he estado en búsqueda de ese tipo de referentes políticos que me sigan entusiasmando para construir colectivamente. Por supuesto, con él compartimos estas preocupaciones y estamos esperando que se pongan en funcionamiento los mecanismos democráticos del partido. La colectividad debe hacer una asamblea ordinaria, definir unos nuevos estatutos, y es evidente que como congresistas electos tenemos una voz, un voto y un poder. Solo pedimos que se nos cumpla con esto porque aún no tenemos respuesta por parte del partido.

¿Qué consideraciones hace de las decisiones de Ingrid Betancourt?

A mí me parece que son errores por parte de la doctora Ingrid. Ella se sintió muy mal dentro de la Coalición Centro Esperanza en el momento en que Alejandro Gaviria se sentó con unos políticos tradicionales. A partir de allí tomó la decisión de salirse de la misma, algo que para mí es incomprensible. Aún más lo es el hecho de que ahora busque al Centro Democrático. Eso me resulta un error y sobre todo una incoherencia: por un lado porque venimos de un partido declarado en el centro del espectro político, al cual no pertenece el Centro Democrático. Por otro lado, si uno está en contra de las maquinarias pues difícilmente puede aliarse con el partido que está gobernando el país a punta de un montón de caciques políticos.

¿Cuál es su postura actual? ¿Va a apoyar de lleno la campaña de Fajardo?

Mientras ella sea la candidata por Verde Oxígeno, Betancourt no nos puede dar libertad a Humberto y a mí. Por más que ella lo diga, no podemos apoyar a ningún otro candidato porque la ley electoral está por encima de las decisiones del partido. La libertad de la que ella ha hablado en medios realmente no existe, nosotros estamos maniatados porque tanto el doctor Humberto como yo habíamos entrado en esta candidatura dentro de la coalición, con el objetivo y compromiso de respaldar al ganador de la consulta. Pero, como no podemos hacerlo, digamos que estamos sin candidato. Me encantaría que Ingrid Betancourt volviera a la Coalición Centro Esperanza y ayudara a construir colectivamente el centro ideológico.

Pero ella dijo que eso no va a pasar.

Sí, ella ha dicho que eso es como imposible. No creo que vaya a cambiar de opinión.

Usted hace parte de Verde Oxígeno, ¿por qué no apoya la candidatura de Betancourt?

No estoy de acuerdo con su candidatura porque ella rompió unos compromisos pactados, entre ellos estar en la coalición. Tampoco la apoyo porque no me siento identificado con el discurso suyo ni con sus estrategias, no me siento representado por ella.

¿Cómo ve el rumbo de su campaña?

Creo que la doctora Ingrid Betancourt va a pagar caro su incoherencia. En general, se le acusa de haber ayudado a dañar el ejercicio de la consulta de centro. Ha cometido un montón de errores, y ahora el gesto de acercarse al Centro Democrático no creo que le vaya a sumar mucho a ella. Siento que su campaña está embolada: no está subiendo en las encuestas, no genera emociones, no ha dado ideas muy buenas que peguen en el electorado. Veo que está perdida por culpa de su incoherencia.

¿Le echa la culpa a ella del mal desempeño de la Coalición Centro Esperanza?

No solo ella. En general la coalición se equivocó porque se vieron mucho más las fricciones internas que la propuesta conjunta de la alianza. Esto me parece una lástima porque la Centro Esperanza venía varios años trabajando y las peleas se dieron más por los últimos en llegar a ella, es decir, por Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria. Hubo un error de esos nuevos llegados, pero también de los viejos que no supieron manejar la situación.

