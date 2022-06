“La Costa Caribe fue quien le dio el triunfo a Petro”: Armando Benedetti

Armando Benedetti fungió como la mano derecha de Petro durante la campaña.

En entrevista con El Espectador, Armando Benedetti, senador y mano derecha de Gustavo Petro durante la campaña presidencial, habló sobre el triunfo del Pacto Histórico en la Costa Caribe, del acuerdo nacional que planteó el presidente electo en su discurso de victoria y en las características del equipo de empalme que trabajará de la mano con el gobierno Duque para la transición de administración.

¿Cómo recibieron los resultados de este domingo?

Con mucha felicidad y mucha alegría, pero, sobre todo, con mucha humildad en saber que esto quedó 50-50 y que hay que trabajar en diálogos y consensos para llegar a ese acuerdo nacional. El consenso no será un tema de mayorías, sino al revés. Es buscar los puntos de un acuerdo fundamental para que al país le vaya bien.

Petro le ordenó a Alfonso Prada volver a convocar el acuerdo nacional esta semana. ¿A quién se invitará que no haya ido al primer encuentro que tuvieron?

Nosotros, desde antes del encuentro de la semana pasada, veníamos reuniéndonos con diferentes sectores, no para decirles que votaran por nosotros, sino para manifestarles que, si ganábamos, queríamos construir y contar con ellos.

¿Qué sectores productivos y políticos faltan por llamar a ese acuerdo nacional y que no se hayan llamado anteriormente?

Si me preguntan a mí con quién es el primero que hay que hablar digo que con el expresidente Uribe.

Además de Uribe, ¿se extenderá invitación a los candidatos de primera vuelta?

Sí. Aunque Rodolfo sacó más de 10 millones de votos, no todos son de él, aunque hizo una campaña interesante. Muchos fueron votos antipetristas. Hay que buscar desmontar todos esos mitos que crearon de él. Petro lo que quiere es el bien de todos los colombianos y para ello hay que buscar un acuerdo nacional con personas que no estuvieron de acuerdo con nosotros.

Hablando de votos, sabemos que fue varias veces a Barranquilla a buscar la votación que les hacía falta. ¿Esos 200.000 que aumentaron allá fue un buen resultado para ustedes?

Sin caer en la vanidad, la Costa Caribe fue quien le dio el triunfo a Petro. Nosotros aumentamos 800.000 votos. Ahí está la diferencia. Hicimos un gran trabajo en la Costa Caribe y da mucha alegría. Las votaciones que sacó Petro en cada departamento son históricas.

¿Qué pasó en Antioquia que era un objetivo claro de esta campaña bajo el lema “si Antioquia cambia, Colombia cambia?

No funcionó la estrategia que la campaña implementó, no solamente en Antioquia, sino que en el Eje Cafetero, Tolima, Boyacá, Santander, Norte de Santander y el Meta. No funcionó, pero igual buscaremos cómo funcione el acercamiento a esos sectores que no creyeron en Petro.

Ayer en su discurso, Petro le pidió a la Fiscalía liberar a los detenidos de la Primera Línea y revocar las medidas contra los mandatarios suspendidos por participación política. ¿No empezó mal ahí? ¿No cayó en lo que tanto se le ha criticado a Duque?

Lo que dijo Petro sobre la Fiscalía yo lo tomo más por el lado de que hubo informaciones sobre la captura de muchos jóvenes y que los procedimientos fueron ilegales. A eso apuntaba. Obviamente nunca desconociendo a los jueces o el sistema acusatorio. Eso no es así. Básicamente ese mensaje tiene mucho que ver con que Petro va a respetar la protesta.

¿Y frente a la Procuraduría y los mandatarios inhabilitados, especialmente por Daniel Quintero a quien Petro ha defendido?

La misma procuradora dijo antes de ayer que lo iba a restituir el martes. O sea que la procuradora lo dijo primero que Petro.

¿Qué esperar de la oposición en este Congreso que empieza?

Que sea constructiva. Vamos a tener todos los canales abiertos, todas las garantías. Las decisiones no se van a ir con mayorías, sino con consensos.

¿Qué va a pasar con usted? ¿Llegará al Gobierno?

Tengo muchas ganas de estar en el gabinete, pero esa opción de qué quiero yo la perdí. Está en las manos de Petro.

¿A qué gabinete le gustaría llegar?

Sería infantil decirlo porque cuando uno dice qué quiere nunca se lo dan.

¿Ministerio del Interior?

Ese sí que no, sería el último. No quiero saber nada del Congreso por ahora.

Hablando de gabinete, ¿qué nombres podrían integrarlo?

No, lo del gabinete es algo que él tiene el fuero íntimo.

De los nombres que ha mencionado Petro, ¿cuál destaca?

Lo que él más destacó antes fue el tema de José Antonio Ocampo, con un equipo económico con Alejandro Gaviria, etc. Ese tipo de personas son las que van a desarrollar el modelo económico.

¿Cuáles son los ministerios claves para el Pacto?

Todos, especialmente el de educación, el de la igualdad y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la paz.

Ahora que el Eln sacó un comunicado de apertura de diálogos con Petro, ¿quién debe asumir el cargo de alto comisionado de paz?

No sé, lo que sí estoy seguro es que hay que buscar la paz, porque la paz trae más inversión extranjera, podemos realizar más la industrialización y el turismo. Es muy necesario tener un país en paz, hay que reconstruir ese proceso de paz que quedó truncado.

¿Esa persona debe tener experiencia en negociación con grupos armados?

Debe de tener el corazón de buen colombiano, de que hay que buscar la paz y no seguirnos asesinando entre nosotros para que se empiecen a buscar las negociaciones y los acuerdos con quienes quieran hacerlos.

¿Cómo debe ser el empalme entre Duque y Petro?

Básicamente van a ser personas muy técnicas, con mucho conocimiento, mucha academia para empezar a hacer un empalme serio y responsable.