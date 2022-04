“La Fiscalía no me da garantías”: Petro descarta, por ahora, renunciar al Congreso

Gustavo Petro es senador, gracias al Estatuto de Oposición, y candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: José Vargas

Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico y aún senador de la República, se refirió este martes a las peticiones que le han hecho de que renuncie a su curul para dedicarse de lleno a la campaña que viene realizando, y que incluye varios recorridos por el país. A pesar de que han sido varios los sectores que le han hecho llamado al candidato, que hoy aparece como puntero en la mayoría de encuestas, Petro descartó el tema “por falta de garantías”.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

“Ya veremos”, respondió Petro a la pregunta que le hizo una periodista sobre los rumores de su renuncia. “No es un problema todavía vigente, porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías, como se probó antes de ser congresista, que lo soy no porque quise, sino por una ley que se aprobó y que determinaba que el segundo en votos fuese miembro del Senado”, agregó el candidato presidencial, quien reiteró en que “cuando haya garantías hablamos”.

Así las cosas, si bien no rechazó del todo una posible renuncia, tampoco ahondó en el tema. Por supuesto, la reacción del fiscal Francisco Barbosa no se hizo esperar y, por medio de un video, le contestó a Petro pidiéndole respeto por la rama judicial.

“Es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país. La Fiscalía, sus funcionarios, la institucionalidad judicial colombiana y la rama judicial colombiana se respetan y hacen parte del Estado de derecho en Colombia. En democracia las reglas deben respetarse”, manifestó Barbosa.

Las palabras de Petro se dieron en medio de un nuevo espacio que abrió su campaña y que denominó “Petro te escucha”, y que tuvo como primera parada el departamento del Huila. Allí realizó el primero de estos encuentros, en los que pretende escuchar y recibir de los ciudadanos sus principales preocupaciones, para incluirlas en su plan de gobierno.

“No es lo mismo un programa nacional que no pasa por el tamiz que le da el territorio, la región, la población que allí habita. Por eso se ideó este tipo de cabildos”, dijo Petro sobre el nuevo programa, que se abrió en Neiva con una conversación de ciudadana más de dos horas, cuyas conclusiones serán entregadas a su equipo programático. También dijo que, en caso de ser elegido presidente, estos espacios se realizarán de manera permanente.