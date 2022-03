‘La noticia era que una mujer como yo sea fórmula vicepresidencial’: F. Márquez

Francia Márquez fue anunciada ayer como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Foto: Jose Vargas Esguerra

Francia Márquez habla directo y sin miedo y en una breve conversación con Caracol Radio insistió que los titulares de hoy no deberían ser alrededor de César Gaviria y el anuncio que hizo ayer de romper diálogos con el Pacto Histórico, sino que la noticia debe estar en el significado y en la historia que ella hace al convertirse en fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

“Lamento que la noticia sea que César Gaviria y que renuncia a los diálogos con el Pacto Histórico por mi declaración. La noticia debió ser la importancia que una mujer como yo sea fórmula vicepresidencial”, dijo Márquez a Caracol Radio.

Para ella, el comunicado de Gaviria y el Partido Liberal de ayer, cuando justo se anunció formalmente que sería la coequipera de Gustavo Petro en la carrera a la Presidencia, es desafortunado y tiene como único fin “opacar nuestra presencia en la política y nuestros planteamientos”.

La razón que achacó Gaviria para romper los diálogos con el Pacto es la declaración que hizo Márquez cuando habló oficialmente como fórmula de Petro. La abogada y ambientalista dijo que “César Gaviria no representa el cambio (…) le ha hecho tanto daño a este país a partir de la corrupción y esa política neoliberal”. Y esto lo ha reiterado más de una vez, cuando se hablaba de los encuentros entre el expresidente y Petro.

Más: César Gaviria dice no a alianza con el Pacto Histórico.

Solo que ayer sí calaron en Gaviria, quien señaló en el comunicado que “las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez, candidata a la Vicepresidencia del Pacto, en presencia del candidato Gustavo Petro, constituyen una ofensa inaceptable. Y hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político”.

Márquez insistió en su entrevista en Caracol Radio: “No he dicho nada de lo que el país no conozca y no sea verdad. Si él no es más de lo mismo que lo demuestre, que demuestre que está dispuesto a la construcción de un país que necesita cambios”.

Y en ese sentido, Márquez opinó que la decisión de Gaviria de no seguir conversando con el Pacto estaba tomada hace tiempo, solo que usó el momento para dejar en segundo plano la importancia de su participación política como fórmula vicepresidencial. “No puedo ser la excusa que justifique su llegada al partido que apoya al candidato uribista que es Federico Gutiérrez. Lo que buscó fue un trampolín para comentárselo al país. Él no rompió los diálogos por lo que dijo Francia, sino por sus planteamientos”, agregó en la entrevista.

Vea Francia Márquez: ¿quién es la fórmula vicepresidencial de Petro?

Así mismo, manifestó que no le sorprende la decisión de Gaviria, así como la postura de Roy Barreras, quien opinó que “ofender a César Gaviria es un error”. “Lo que he visto es que cuando las mujeres levantamos la voz se busca deslegitimarlas. Aun en los movimientos sociales se busca deslegitimar la voz de las lideresas”, ilustró, poniendo como ejemplo su experiencia en el liderazgo social.

Por último, comentó que ella continuará siendo autónoma y libre en lo que dice, que no le debe nada a nadie y que “lamenta que a los políticos tradicionales no les gusta escuchar la realidad”.