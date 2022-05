Marta Lucía Ramírez pidió al próximo presidente que no busque perpetuarse

La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez. Foto: Vicepresidencia

Como ha ocurrido con otros miembros del Ejecutivo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también se manifestó frente a la contienda electoral. Aunque lo hizo de una forma más velada, en comparación con lo que anteriormente han hecho el presidente Iván Duque. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Ramírez no habló con nombres propios, pero también expresó sus preocupaciones frente al próximo presidente.

En el diálogo, la vicepresidenta aseguró que no está preocupada si la izquierda llega al poder, como lo haría en caso de que Gustavo Petro gane las elecciones, sino porque esta “respete la institucionalidad”. Ramírez añadió que su petición es que el próximo gobierno no use la plataforma del Ejecutivo para “perpetuarse”.

En este mismo sentido, sin mencionar expresamente a Gustavo Petro, aseveró que no le preocupa que el ganador sea “de izquierdas o de derechas” sino que esté “comprometido en que la solidez de las instituciones es la mejor garantía para tener un país con democracia”. Desgraciadamente a veces hay personas que piensan que el Estado son ellos y trata de moldear el Estado según su imagen y semejanza y eso no puede ser, más allá de las ideas de izquierda lo importante es que haya respeto por las instituciones”, fue el comentario de la vicepresidenta.

En esa línea, consideró que “una persona que pretende llegar al poder tiene que entender que las instituciones son superiores a él”. No obstante, y aunque no dio mayores nombres, Ramírez llegó a lanzar críticas contra el petrismo: ”Es un gran peligro en este momento donde hay tanto descontento, incertidumbre y temor por el futuro, que haya tendencias populistas para decir estos son malos y estos los buenos, gente que quiera enfrentar a la sociedad no le vale a la democracia”.

Además de manifestarse sobre el sucesor de su gobierno, Ramírez trató de defender la actual administración. Esta hizo énfasis en que Iván Duque tuvo que enfrentar “varias crisis” internas y externas, pero aún así, Colombia habría progresado. “Nos ha tocado asumir muchas crisis, algunas al mundo entero, otras particulares nuestras, en medio de esto tan convulsionado sentimos que Colombia ha conseguido seguir progresando, es lo mejor que hemos hecho, lograr que el país avance a pesar de todas estas dificultades”, aseguró.

A pesar de defender el gobierno del que hizo parte, la actual vicepresidenta expresó su preocupación por la violencia: sobre todo la de violencia del narcotráfico y la que ha desencadenado la muerte de decenas de líderes sociales durante el mandato de Duque. ”Una de las cosas que más nos preocupa es la muerte de líderes sociales y la muerte de líderes en las zonas rurales que han estado acompañando los esfuerzos del Gobierno en erradicación de cultivos”, dijo

“Lamentablemente hemos tenido bastantes muertos, algunos de ellos líderes en las zonas rurales, otros que eran de las Farc que desafortunadamente cuando están acompañando al Gobierno en programas de sustitución de cultivos se enfrentan con quienes eran antes sus compañeros de armas”, indicó la vicepresidenta. Aún así defendió la labor de esta administración en la implementación: “los acuerdos, que se tienen que implementar en 15 años, avanzaron en un 30%”.

Ramírez también habló de su fallida candidatura presidencial. Pues hace un año se esperaba que esta abandonara el gobierno para tal fin, pero al final se mantuvo en su cargo. “Era mi plan para este año, pero no se pudo por las protestas del pasado año , en ese momento fue imposible retirarse del Gobierno, uno no se puede salir del barco cuando el barco está pasando por una tormenta”, añadió la segunda del Ejecutivo.

Ante la fallida postulación, Ramírez comentó que no tiene claro si lo intentará en el futuro, aunque seguirá “trabajando por Colombia” desde cualquier ámbito. Aún así, hizo énfasis en que Colombia “hace mucho rato que necesita una mujer” en la presidencia. Actualmente la única aspirante en la contienda electoral es Ingrid Betancourt, y tiene menos del 1% de intención de voto, según la encuesta Invamer.