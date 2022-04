Ministro Palacios critica inasistencia de Sergio Fajardo a comisión de garantías

Daniel Palacios, ministro del Interior, criticó a Sergio Fajardo por su inasistencia a la comisión de garantías. Foto: Mininterior

Este miércoles se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión de Garantías Electorales, órgano que ha cobrado notoriedad ante las presuntas irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral del pasado 13 de marzo. La mayoría de las campañas presidenciales tuvieron presencia en este ente, excepto la de Sergio Fajardo.

A través de una carta, el candidato del centro anunció que no asistiría a esta instancia ante la supuesta falta de garantías por parte del Gobierno Nacional. De acuerdo con Fajardo, la eliminación de parte de la ley de garantías, los pronunciamientos del presidente Iván Duque sobre los candidatos y la cercanía de los entes de control con el gobierno serían una muestra de esta falta de garantías.

Ante los señalamientos, el ministro del Interior, Daniel Palacios, se pronunció tras el fin de la comisión de garantías. “Lamentamos que la campaña de Sergio Fajardo no haya asistido”, expresó Palacios, que criticó que el candidato hable de falta de garantías y no asiste a los espacios para compartir dichas inquietudes.

“No está bien que ponga en duda la institucionalidad y la independencia de los órganos de control”, añadió el ministro en contra de los reparos de Fajardo. Palacios criticó que Fajardo hable de la falta de la independencia de la procuradora Margarita Cabello, por haber sido ministra del presidente Iván Duque, cuando fue candidato en 2018 y no puso los mismos reparos cuando el procurador era Fernando Carrillo, ministro del Interior de Fernando Carrillo.

Palacios también habló de la posibilidad de nombrar un registrador ad hoc. Este se limitó a decir que es un tema que no le compete al gobierno, puesto que “es independiente al gobierno nacional”. A esto añadió que el registrador es elegido por las altas cortes. No obstante, destacó que la Registraduría ha tomado todas las medidas para que no se repitan las irregularidades del 13 de marzo.