No más rodeos: así serán finalmente las consultas presidenciales

Los últimos en inscribir sus precandidaturas fueron Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán. Foto: Archivo El Espectador/Archivo particular/Twitter

Este viernes se cerró el plazo para que los candidatos informaran a la Registraduría sobre las consultas presidenciales a realizar el 13 de marzo. No hubo grandes sorpresas al término de este proceso. Se mantuvieron las tres consultas que se tenían proyectadas (Pacto Histórico, Coalición Centro Esperanza y Equipo por Colombia), aunque en el tramo de las últimas tres semanas sí hubo una gran variación en los que participarán de las que han sido comparadas con las elecciones primarias en Estados Unidos.

Los precandidatos saben que comenzar golpeando fuerte en estas puede significar un resultado importante en primera y segunda vuelta. Incluso, algunos han llegado a decir que tener la consulta más votada será ganar el primer round de una elección pronosticada para tres. En caso de ser así, hasta el momento el Pacto Histórico parte con ventaja. Según la última encuesta publicada a finales de enero por Guarumo y Ecoanalítica, el 31,1 % de encuestados participaría de la consulta de la izquierda, mientras que el 14,5 % lo haría por el Equipo por Colombia y 10,6 % por Centro Esperanza.

Estas cifras muestran un cambio de orden en comparación a los meses anteriores, cuando el Pacto Histórico lideraba, pero era seguido de cerca por la Coalición Centro Esperanza y el tercer puesto de posible participación era para los de la centro-derecha. El cambio en la favorabilidad para votar el 13 de marzo coincidió con la inestabilidad en la coalición del centro. Mientras que la de la izquierda tiene a Gustavo Petro como más opcionado y el Equipo por Colombia definió sus integrantes hace una semana, Centro Esperanza estuvo embarcada en sus momentos de mayor incógnita. Solo el jueves se definió quiénes irían. Con el cierre de inscripciones, ahora las consultas se batirán por ser la más votada y así partir con ventaja para mayo.

Pacto Histórico

Como en las encuestas, los primeros lugares del tarjetón de la centro-izquierda serán para Gustavo Petro (1) y Francia Márquez (2). Así lo determinó el sorteo que realizaron los delegados de la Registraduría, en el que también quedaron fijados Camilo Romero (Verdes por el cambio) en el tercer lugar, Arelis Uriana (MAIS) en el cuarto y Alfredo Saade (Alianza Democrática Amplia) en la quinta ubicación.

Lea también: Petro será el primero del tarjetón de la consulta del Pacto Histórico

Petro, Márquez y Uriana inscribieron hace dos semanas sus precandidaturas, mientras que Saade y Romero lo hicieron a lo largo de esta semana. De esta alianza se esperaba que también fueran parte Roy Barreras, quien renunció a su aspiración en diciembre para asumir la jefatura de debate de la coalición, y Luis Fernando Velasco, quien no recibió el aval del Partido Liberal, que aún no define su hoja de ruta para las presidenciales.

Centro Esperanza

Después de sus semanas más agitadas, este viernes se terminaron de definir los que aparecerán en el tarjetón del centro. En primer lugar irán Juan Manuel Galán y el Nuevo Liberalismo. Lo seguirán Sergio Fajardo (ASI), Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya (Dignidad) y en último lugar estará Alejandro Gaviria con su movimiento Colombia Tiene Futuro.

En imágenes: así fue la inscripción de la candidatura de Juan Manuel Galán

Apenas serán cinco precandidatos, cuando hace dos semanas se criticaba que el tarjetón tendría ocho aspirantes con la llegada de Íngrid Betancourt y Luis Gilberto Murillo. Este último fue el primero en salirse ante la controversia y luego fue Betancourt la que abandonó el barco tras su choque con Gaviria. El último en bajarse fue Juan Fernando Cristo.

Equipo por Colombia

En el tarjetón de la coalición de centro-derecha también habrá cinco candidaturas, luego de que Juan Carlos Echeverry y Dilian Francisca Toro decidieran no hacer parte del sonajero presidencial. Los gerentes de campaña participaron del sorteo, que también se hizo ayer en la Registraduría.

También le puede interesar: Así será el tarjetón de la consulta del Equipo por Colombia

La suerte determinó que Aydeé Lizarazo (MIRA) será la primera del tarjetón, la secundará Alejandro Char (País de Oportunidades), en la tercera casilla estará David Barguil (Partido Conservador), el cuarto lugar será Enrique Peñalosa (Partido de la U) y en la última ubicación estará Federico Gutiérrez (Creemos Colombia). Los miembros de la coalición inscribieron sus candidaturas hace una semana y al tiempo, demostrando la unión del equipo tras la controversia que hubo por el ingreso o no de Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático.

Los que no van a consulta

Además de los candidatos de cada consulta, se inscribieron otras tres aspiraciones que estarán directamente en el tarjetón de la primera vuelta (29 de mayo). Uno es Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático), quien no logró un cupo en el Equipo por Colombia, por lo que los directivos de la colectividad prohibieron a los militantes hacer campaña por esa consulta. También estarán en el tarjetón el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien se mantiene en que no hará ninguna alianza, y Enrique Gómez Martínez (Movimiento de Salvación Nacional), sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y quien también pidió pista en el Equipo por Colombia, pero al final no tuvo cabida.