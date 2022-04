“No nos rendimos”: Fajardo tras resultados que lo ubican en cuarto lugar

Fajardo fue el ganador de la consulta de la Coalición Centro Esperanza con 723.475 votos. Foto: Óscar Pérez

La campaña presidencial entró en su recta final y en un mes los colombianos elegirán al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Como antesala de ese último tramo de la campaña, la firma Invamer presentó los resultados de su encuesta de abril en la que, sin mayores sorpresas, aparecen Gustavo Petro (Pacto Histórico, centro-izquierda) y Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia, centro-derecha) como las dos primeras opciones para disputar la segunda vuelta, pues aunque Petro aventaja por varios puntos a Gutiérrez (43,6 % frente a 26,7 %), eso no le alcanzaría para lograr el triunfo en primera vuelta.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Una de las mayores sorpresas de la encuesta fue la cifra que marcó Sergio Fajardo (6,5 %), candidato de la Coalición Centro Esperanza. Esa alianza se creó con el fin de aglutinar todo el centro político, pero se ha ido desinflando desde las elecciones de consultas presidenciales del pasado 13 de marzo. Vale recordar que en esa consulta, que ganó Fajardo con 723.475 votos, la Centro Esperanza tuvo 2′159.735 votos, lo que quiere decir que, por ejemplo, solo Gutiérrez sacó más votos que todo el centro (2′161.686) para quedarse con la consulta del Equipo por Colombia, y ni hablar de Petro que registro 4′495.831 votos para ganar la candidatura de su movimiento.

Con ese 6,5 % de intención de voto, Fajardo ahora se ubica cuarto en intención de voto, por detrás de Rodolfo Hernández (13,9 %). Quizás de ahí el afán que se ha evidenciado en los últimos días en las toldas del centro por concretar una alianza con Hernández, a pesar de que ni siquiera sumados podrían superar a Gutiérrez. De todas formas, el exalcalde de Bucaramanga le quitó peso a los rumores de adhesión entre ambos y afirmó que llegará solo a la primera vuelta.

Pese al no muy favorable panorama y al revés en las encuestas, Fajardo se mostró optimista y les pidió a sus votantes no desencantarse con su candidatura. Además afirmó que en las calles, donde han desarrollado la mayor parte de la campaña, han sentido una aceptación que no se refleja en las cifras. “Lo que dice la última encuesta no corresponde para nada con lo que hemos visto, sentido y trabajado durante las últimas dos semanas. Recordemos que nosotros estamos acá por un fin superior: queremos ser la opción para nuestro país, por eso entramos a la política”, dijo el candidato en un video.

>LEA: Rodolfo Hernández no adheriría a la campaña de Sergio Fajardo

También les pidió a sus votantes que mantengan el compromiso, con “más fuerza y energía”, pues en su concepto la campaña cuenta con las mejores propuestas, ideas y gente para construir un proyecto que pueda dar la sorpresa el próximo 29 de mayo.

“A las personas que reciben estos resultados con desilusión: no nos vamos a amilanar. Nuestra labor es potente, poderosa y la vamos a hacer sentir por toda Colombia. No nos rendimos, porque estamos en la política para cambiarla. Y en eso vamos a continuar, nos merecemos una Colombia distinta y a eso le vamos a dedicar toda nuestra fuerza”, añadió Fajardo, quien concluyó su mensaje afirmando que seguirá la campaña con “la misma alegría, convicción y energía”, descartando de paso declinar su aspiración para unirse a Hernández, ahora dueño del tercer puesto en intención de voto.

No solo Fajardo, sino también su fórmula presidencial, Luis Gilberto Murillo, reaccionaron a los resultados de la encuesta de Invamer. El exministro de Ambiente coincidió en que “los resultados de la más reciente encuesta no corresponden al trabajo que hemos hecho durante las últimas dos semanas” y también reafirmó su compromiso con la campaña. “Seguimos adelante con la firme convicción de aportar al cambio de nuestro país, con la mejor propuesta para Colombia y sus regiones”.

>LEA: Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández: dudas y certezas sobre su posible alianza

Asimismo, Murillo respaldó la decisión de mantener su candidatura hasta el final y señaló que “abandonar no está en nuestros planes sea el resultado que sea” pues considera a Fajardo como un político que cambió la forma de hacer política. “Ha gobernado dos veces con las mejores notas y siempre ha remontado contra todo pronóstico”.

Sigo #FirmeConFajardo porque creemos en la remontada, confiamos en el trabajo duro y hacemos las cosas con amor y coherencia. — Luis G. Murillo (@LuisGMurillo) April 29, 2022

Por su parte, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) dijo que “con las encuestas no se pelea” y mencionó que decisiones tan importantes como elegir al presidente del país no pueden depender de estas. La congresista pidió “trabajar el triple” y calificó a Fajardo como un candidato con “la madurez, aptitud y temperamento para gobernar bien a Colombia”.

Algo similar aseguró Carlos Amaya, quien participó como precandidato en la consulta de la Centro Esperanza: “Respetamos las encuestas, pero lo que uno siente cuando sale a las calles es totalmente diferente”, manifestó. Sobre el líder del centro, dijo que “es un gran candidato, con coherencia, con fuerza; que habla de propuestas”.

Además de los miembros de la campaña, los simpatizantes de la Centro Esperanza empezaron a mover en redes sociales la etiqueta #FirmesConFajardo en la que confirmaron su respaldo irrestricto a la campaña pese al mal momento y destacaron las cualidades de Fajardo o de su programa.

#FirmeConFajardo porque Colombia merece una nueva democracia capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos excluidos. pic.twitter.com/LAYokN4hfj — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) April 29, 2022