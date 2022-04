Rodolfo Hernández no se adheriría a la campaña de Sergio Fajardo

Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández Foto: Twitter

Las cifras de abril de Invamer no dejaron a Sergio Fajardo, candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, en una posición en la que pueda negociar una alianza en la que él sea el líder. Es más, Rodolfo Hernández planteó en entrevista con Caracol Radio que, si los resultados fueran al revés, es decir, él con un 6.5% de intención de voto y Fajardo con un 13.9%, se adheriría a su contendor inmediatamente. Pero la situación no es así.

“Si tuviera yo el seis y pico y él el 14, yo le diría que tiene mi apoyo, que voy a hacer comunicado, una rueda de prensa, videos en redes, donde invito a todos los que me quieran apoyar a mí a tramitar ese apoyo hacia usted (Fajardo), sin que el me lo pidiera”, puso Hernández como escenario hipotético en Caracol Radio.

El exalcalde de Bucaramanga insistió que la realidad es que él es quien le lleva la delantera a Fajardo y lo duplica en intención de voto, por lo que lo esperado, a su juicio, es que el candidato de la Coalición Centro Esperanza llegue a su campaña. “¿Cómo me voy a adherir si lo doblo? (…) ¿Cómo yo entrego la voluntad de mis electores?”, cuestionó en la entrevista.

Lo que sí destacó como una complejidad es qué le pasaría a Fajardo y la reposición de votos de la consulta si desiste como candidato para aliarse con él. Por otro lado, resaltó los resultados con relación a Federico Gutiérrez, que va de segundo en Invamer.

Según el exalcalde de Bucaramanga, mientras su 13.9% es propio, el 26.7% de Gutiérrez es la sumatoria de muchas fuerzas políticas. “Fico no me gana a mí solo como estoy yo. Fico es Uribe, Fico es César Gaviria, Fico es Barguil, Fico es Dilian Francisca Toro, Fico es Andrés Pastrana, Fico es Álex Char. Son siete contra uno”, recalcó en la emisora.

Por último, Hernández recordó los resultados de las encuestas cuando él era candidato a la Alcaldía de Bucaramanga: “Yo poco miro encuestas, porque ya tengo la experiencia en Bucaramanga, que no aparecía. Faltando diez días hubo una última y me pusieron el 4% y el día de las elecciones saqué el 32. Los dejé fríos, helados, como va a pasar ahorita. Los vamos a dejar fríos”, concluyó.

Por ahora, Fajardo no ha hablado a los medios de comunicación sobre la última encuesta, pero desde su campaña enviaron un audio de él enviando motivación a sus electores. “Los resultados de la encuesta no se corresponden con lo que nosotros hemos visto, sentido en las últimas dos semanas, además por encima de todo eso estamos por una convicción muy grande de que debemos apostarle a unos principios y propuestas, con una forma de hacer la política. No nos amedrantemos, yo sigo firmo con toda la ilusión, con todas las ganas, vamos a trabajar, no nos vamos a amilanar y seguimos con el espíritu alto”, dijo, sin hacer referencia a una posible alianza con Rodolfo Hernández.