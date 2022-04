“No tengo prontuario criminal”: Francia Márquez responde a presidente de Congreso

Márquez le aseguró a Gómez que sus abogados se encargarán de las declaraciones estigmatizantes. Foto: Carlos Ortega y Gustavo Ti

Una sensación de agravio se coló en las instalaciones del Congreso. Aunque el Capitolio, casi siempre, hace las veces de una casa en la que está permitido pelear y decirse cosas subidas de tono, lo ocurrido este miércoles generó gran sobresalto porque las palabras dichas le hicieron eco a una noticia falsa. Se trata de la declaración de Juan Diego Gómez, presidente del Senado, sobre supuestos apoyos de grupos ilegales a Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

Mientras se realizaba un debate sobre los errores de la Registraduría de Alexander Vega, en las elecciones del 13 de marzo, Gómez tomó la palabra para decir que a Márquez la apoyaba tanto el Eln, como las disidencias de las antiguas Farc.

“No me había atrevido a referirme a su partido, que acompaña el Eln activo de terrorismo a su vicepresidente y le celebran la designación de esta mujer. Las antiguas Farc y las disidencias celebran su campaña”, afirmó el político conservador proveniente de Antioquia.

Si bien congresistas progresistas salieron en defensa de Márquez, como el senador Alexander López, del Polo, fue la propia candidata vicepresidencial quien dio la estocada final para enterrar una aseveración que la estigmatiza y que además la puede poner en más peligro, dado que en pocas semanas ya ha recibido tres amenazas de muerte. Señaló que escalará el tema a instancias legales.

“Cobardemente, hoy el presidente del Congreso me ponga la lápida encima y no solo a mí, sino a un pueblo, a una comunidad, a mí familia. Por tanto, nuestros abogados se encargarán de las demandas penales en contra del presidente del Congreso, que debería por ética respetar porque hace parte de una institución del Estado social de derecho”, dijo la candidata Francia Márquez.

Asimismo, le reprochó a Juan Diego Gómez no investigar antes de emitir información falsa: “Yo no tengo ningún prontuario criminal. Mi lucha ha sido la de la justicia social, por la paz, mi lucha ha sido la lucha de muchas mujeres por llevar un plato de comida a su casa para que sus hijos no se acuesten con hambre. Lo que le incomoda realmente al presidente del Congreso es que hoy una mujer, que podría ser la mujer que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio, vaya a ser su vicepresidenta”, agregó.

El tema resulta aún más grave porque, además de lo dicho por Márquez, el portal ColombiaCheck, dedicado a contrastar datos y su veracidad, publicó que el supuesto relacionamiento de Márquez con el Eln, por cuenta de un rostro negro que aparecía con un logo del grupo alzado en armas, es falso y no tiene fundamento.

“La foto de la guerrillera con la cara tapada también ha sido usada por el propio Eln en su portal para hablar de las mujeres en el grupo guerrillero, como se observa en esta nota ‘Sin mujeres no hay revolución’, publicada en 2018. Así que calificamos de falsas las publicaciones que usan una foto de una guerrillera para señalar a Francia Márquez como integrante del Eln. En un país en el que los líderes ambientales son amenazados y asesinados, los medios de comunicación han resaltado la historia de la precandidata del Polo Democrático y ganadora en 2018 Premio Goldman por su lucha contra los proyectos mineros y el narcotráfico en su territorio”, escribió el portal que El Espectador replicó (la puede encontrar haciendo clic acá).

