“No voy a ser partícipe de dinámicas polarizantes y de odio”: Rodolfo Hernández

Hernández se concentrará en entrevistas y transmisiones en vivo. Foto: Carlos Ortega

Más allá del comunicado escueto que sacó su campaña anunciando que Rodolfo Hernández no asistirá a debates presidenciales, el candidato apareció en un video dando más luces de su decisión.

“Desde el pasado 29 de mayo, Gustavo Petro y sus asociados han tomado una posición de ataque, centrándose en tratar de destruirme a mí y mi proyecto, en vez de construir sus propias propuestas. Por eso he tomado la decisión de no asistir a los debates. No voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio, donde el juego es destruir al otro en un minuto y medio”, dijo Hernández.

Reiteró que se dedicará a dar entrevistas y a hablar con la gente a través de transmisiones en vivo por sus redes sociales, con el fin de dar a conocer sus propuestas e ideas.

“Es momento de cerrar las peleas sin sentido y abrir el diálogo. Es momento dejar de llamar a la división y empezar a trabajar en la unión. Ese es el verdadero cambio que necesitamos en Colombia. Invito a mi contrincante GP a hacer esta misma reflexión”, concluyó el candidato.

Efectivamente, Rodolfo Hernández no asistió al primer debate de cara a la segunda vuelta, que fue el organizado por mujeres y feministas, quienes buscaban escuchar la agenda de los candidatos, su conocimiento sobre los problemas de la población y las propuestas para superarlos.

Una de las moderadoras y organizadoras del espacio, Matilde Londoño, señaló que la ausencia de Hernández era un irrespeto con los derechos de las mujeres y las personas diversas. “Candidato, ¿cuándo va a aceptar una conversación con nosotras, más de la mitad de la población de Colombia? Eso demuestra su poca disposición de establecer un diálogo con nosotras y nos preocupa demasiado. Somos una fuerza enorme, que reclamamos por nuestros derechos y merecemos respuestas. Esperamos que su desidia se cobre en las urnas”, dijo la comunicadora.

