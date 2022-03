“Nuestro nicho son los rodolfistas del país”: Luis Eduardo de la Hoz

De la Hoz dice que quieren llegar al Senado para legislar en favor de los pequeños y medianos empresarios, y de los ciudadanos. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado

Poco se ha escuchado en medios y en el debate electoral sobre Gente Nueva. Esta es una de las 16 listas que aspiran a llegar al Senado. Es cerrada y, según sus miembros, tiene el atractivo de que es “la primera lista de empresarios” en el país. A pesar de las pocas menciones que ha tenido, hace unas semanas ganó notoriedad al anunciar su apoyo a Rodolfo Hernández, justo cuando el exalcalde bumangués comienza a posicionarse con fuerza en las encuestas. En entrevista con El Espectador, Luis Eduardo de la Hoz habló de la aspiración que lidera y de las razones por las que aseguran que son cercanos a Hernández.

Ustedes no son muy conocidos. ¿Qué es Gente Nueva?

Somos la primera lista en la historia del país que solo la conforman empresarios. El objetivo es llegar al Congreso para representar a los pequeños y medianos empresarios, que son afectados por cada reforma tributaria que se hace y legislar a favor de los ciudadanos.

¿Qué está pasando en la política nacional e internacional para que los empresarios den este salto?

Es que somos los que más sufrimos el descuido de los gobiernos. Somos el sector al que más tributos le cargan y menos inversión tiene. Nos damos cuenta de que los recursos se los están robando y tenemos empresa y sabemos administrar. El punto en este momento es cómo administrar los recursos del Estado, y los politiqueros han perdido el tiempo y el año. La gente los está rechazando, porque no se ven las inversiones que prometen y han sido cuatro años de mentiras. Cada vez hay más impuestos, sube la canasta familiar y nadie dice nada. Por eso nos atrevemos a poner nuestros nombres para llegar al Congreso y buscar tener un presidente como Rodolfo Hernández.

¿Por qué decidieron aspirar por una lista propia, que no ha tenido mucho reconocimiento, y no intentar entrar a las listas ya existentes?

No tenemos las maquinarias para hacernos ver como las tienen los partidos tradicionales y tampoco vamos a asumir esos costos. A veces escuchamos que una campaña para el Senado cuesta $12.000 millones y un senador apenas gana, en los cuatro años, $1.400 millones, ¿de dónde saca el resto para poder cumplir el gasto de su campaña? Si vamos a seguir apostando a eso, Colombia no va a progresar. Nuestra apuesta es que, siendo pequeños, nos atrevemos a decirles a los colombianos que aquí estamos y queremos representar a los gremios económicos y al ciudadano que no confía en la política.

Además de usted, ¿a quién destacaría de su lista?

En los perfiles que tenemos está Alejandro Villate, un piloto comercial y una persona que ha visto cómo la aviación ha retrocedido. Sabe del sector y lo que se debe mejorar. Está Gerardo Rodríguez, campesino, cultivador de arroz que está a punto de la quiebra por las importaciones del Ecuador. Tenemos a María Alejandra Gutiérrez, quien es empresaria del sector asegurador. Ella sabe lo que sucede en las pequeñas empresas con la tributación. También está Sofía Patiño, empresaria del bitcóin. Nuestro objetivo es mostrar diferentes perfiles para que puedan llegar al Congreso y representar esas líneas de las que hacen parte día a día.

¿Cuál es el capital político de Gente Nueva?

Nuestro nicho son los rodolfistas del país. Gente Nueva nace cuando el ingeniero decide no llevar lista al Senado. Venimos trabajando ocho meses en la recolección de firmas para la Presidencia y cuando él dice que no va al Senado, nosotros vimos que hay un espacio para representar a esos rodolfistas que ha cultivado.

Usted habla del ingeniero Rodolfo Hernández, pero él ha dicho que su única lista es la de la Liga de Gobernantes Anticorrupción por la Cámara de Santander, ¿por qué dice que tienen su apoyo?

No tanto el apoyo de él, sino el apoyo que nosotros le damos porque es el candidato que de forma coherente nos representa. Él es empresario, va a luchar contra la corrupción y va a valorar el campo. Como tenemos esos mismos puntos, pues lo apoyamos a la Presidencia. Si en algún momento él alza la mano y dice gracias por el apoyo o no, pues independientemente es nuestro candidato en primera y segunda vuelta.

¿No es muy conveniente que comiencen a decir ahora que son la lista que apoyo a Hernández cuando justo está de segundo en las encuestas?

No, es que por lo menos Luis de la Hoz y otros de la lista estamos antes de que él figurara en las encuestas. Nosotros recogimos firmas en el exterior, conociendo a la gente, y en el momento en que Rodolfo Hernández decide que no lleva lista, armamos la nuestra y lo apoyamos. Esto no viene desde hace quince días, es desde marzo del año pasado y lo que le decimos a la gente es que mejor votar por nosotros, una lista amiga del ingeniero, para hacer equipo en el Legislativo y la Presidencia.

¿En qué momento dicen que Hernández es su candidato?

Yo lo conozco hace más de dos años y antes de que se lanzara para presidente. Conozco sus particularidades, lo directo que es, su temperamento fuerte, y entendí que se puede hacer una política sin comprar votos o dar dádivas. Yo no iba a participar. Tuve una primera experiencia que no me dejó nada agradable y había entendido que debía tener una gran maquinaria para ser congresista. Pero cuando lo conocí, vi el proceso que tuvo en Bucaramanga y lo acompañé en su proceso a la Presidencia. Me di cuenta de que diciéndole la verdad a la gente y aprovechando estos espacios podemos llegar al Congreso sin necesidad de comprar votos.

¿Por qué Hernández no los ha reconocido como de su equipo?

Ya es decisión de equipo de “marketing” y publicidad. Eso lo hemos entendido así. Aunque no nos reconozca, lo apoyamos.

Si no llega a ser él, ¿a quién apoyarían en segunda vuelta?

Tendríamos que valorar los candidatos presentes. Sabemos que Petro es un candidato que seguramente estará en segunda vuelta y tenemos que valorar el otro que pase, para ver si es coherente con los principios del movimiento.

¿Cuáles son esos principios?

No llegar al órgano legislativo a promocionar la corrupción, que los recursos que se envíen a las regiones realmente lleguen, que no se vendan los cupo indicativos, que se gestione a favor del pueblo y no de los congresistas, que los proyectos de ley sean consecuentes con lo que pase al país. Esos son los principios.

¿Cómo actuarían si llega la derecha, centro o izquierda a la Presidencia?

Soy franco, para el movimiento no existe la derecha ni la izquierda. Partimos de eso, porque eso ha sido usado para dividir a los colombianos. Hemos hecho una guerra política sin darnos cuenta de que somos socios de una misma empresa llamada Colombia. Como no creemos en derecha e izquierda, pensamos que el administrador que llegue, sin importar su ideología, haga las cosas como debe ser. Y si no lo hace, seremos oposición.

¿Cómo entraría Gente Nueva a esa dinámica de polarización? ¿Armarían bancada con cualquiera o tendrían alguna línea roja?

No, no tenemos problemas de hacer bancada. Si no creemos en derecha e izquierda, creemos que los que lleguen allá son los representantes que eligió el pueblo, independientemente de si lo hicieron con o sin compra de votos. Eso último queda en la conciencia y en las autoridades de control. Pero no vamos a tener problema de hacer bancada, porque será un Congreso cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los colombianos, impulsar el agro y fomentar trabajo para los jóvenes. No tenemos que hacer oposición por un color, es trabajar por el pueblo colombiano.

¿No tendrían problema de trabajar con cuestionados?

Lo que pasa es que esa persona, sin importar cómo se hizo elegir, es congresista ante las autoridades y a nosotros solo nos interesa saber qué va a hacer y su posición ante el pueblo colombiano de las leyes que presente y apoyos que dé. Es diferente si apoya un proyecto de ley que carga más impuestos a los pequeños empresarios, pues vamos en contra de eso. Que sea la justicia la que decida si son ellos dignos de estar en el Congreso o no.

¿Eso no va en contra del discurso anticorrupción que tienen?

No, nosotros nos hacemos elegir con el discurso que tenemos y la capacidad que tenemos. Ellos tienen la responsabilidad ante las autoridades y el pueblo si terminan investigados o no. Hacemos bancada con ellos si lo que aprueban es a favor del pueblo colombiano.

¿Qué proyectos que radicarían desde el primer día?

Tema agro y educativo. Este último enfocado en que la mayoría de jóvenes salen de las universidades y no encuentran empleo. Solo el 25 % encuentra empleo en lo que estudió, el resto le toca buscar en otras cosas. Estamos generando carreras donde no existen fuentes de empleo. Entonces debemos dirigirnos a otros temas, como el boom de las plataformas. Debemos trabajar con la universidades para redirigir y también trabajar con el campo.

Usted dice que tuvo una primera experiencia política mala y hasta ha estado en buena parte de su carrera en veedurías, ¿por qué volver a intentarlo?

Yo estuve cuatro veces en la Red Nacional de Veedurías y ahí es que uno se da cuenta de lo que pasa en las regiones. En Bogotá no se ven los problemas de ejecución que hay en las regiones.

¿Por qué comenzar de una en el Senado y no hacer un intento regional?

Tuvimos la intención de hacer Gente Nueva en la Cámara y en el Senado, pero no pudimos hacer las listas de Cámara por las pólizas. Ese es un tema que hay que tocar, porque hablan mucho de la participación ciudadana, pero cuando un grupo quiere participar, debe recoger un montón de firmas y generar una póliza de garantía que cuesta $137 millones, que fue la de Senado. Entonces, un movimiento de ciudadanos que encuentra tantos problemas, pues no participa y por eso muchos se quedaron por fuera. No hicimos Cámara, pero lo que hicimos fue que cada integrante de la lista fuera de un departamento diferente. Tratamos de suplir esos espacios donde no vamos a tener Cámara.

¿Qué responde a los que lo han ubicado como cercanos al Centro Democrático y a Álvaro Uribe?

[Risas] Eso es un chisme por un video en el que me puse la mano a la altura del corazón —como la imagen de campaña de Uribe— y la gente cogió ese video para decirme uribista. Incluso me acusaron de haber llevado al uribismo a la campaña del ingeniero Hernández. Eso fue un pequeño escándalo de los muchos que vendrán por cómo es la política en Colombia. Pero la verdad es que no conozco a Álvaro Uribe. Nunca he conversado con él y obviamente sé quién es él. Nunca he estado en su partido y nunca he sido cercano. Solo por un video me han dicho uribista.

¿Entonces de ninguna manera usted es el enlace de Uribe y Rodolfo Hernández, como dicen?

No, si me preguntan, en Estados Unidos hay mucho uribista y fuimos a recoger firmas allá. Muchos nos decían que no iban a acompañar a Uribe y que iban a votar por el ingeniero. Pero eso no significa que Gente Nueva o yo hayamos traído al uribismo al rodolfismo.

Uno ve otras listas nuevas como Fuerza Ciudadana y Estamos Listas, que han tenido más reconocimiento, ¿qué les ha faltado para tener esa visibilidad?

Prácticamente estos espacios para decirles a los ciudadanos que queremos hacer las cosas bien y no ir a hacer mafias al Congreso. Ellos tienen más capacidad financiera. Además, Fuerza Ciudadana tienen su fortín en Magdalena, tienen una maquinaria. Y nosotros estamos abiertos a todos los colombianos y hemos hecho un esfuerzo para que vean que estamos, que somos empresarios, y que no tenemos ninguna tacha de que nuestro primo fue diputado o representante.

Y hay listas cerradas, como las del Pacto Histórico o el Nuevo Liberalismo, que tienen banderas similares, ¿por qué debería votar por Gente Nueva y no ellos?

El Pacto Histórico tiene unos personajes cuestionados de la vida política, como Benedetti y Roy Barreras. Han estado en todos los partidos, la gente los conoce y saben dónde están. El Nuevo Liberalismo trata de traer los votos liberales. Yo no le digo a la gente que no vote por ellos, sino que nos mire y piense en cuáles senadores quieren que los representen. Nos hemos dado cuenta de que el ciudadano no se siente representado y siente un odio por la clase politiquera y, en cambio, nosotros somos gente nueva que quiere renovar el Congreso.

En sus propuestas hay un capítulo especial a la migración venezolana, ¿de qué trata?

Lo que pasa es que sabemos en estos momentos que los venezolanos, y las estadísticas nos respaldan, vienen a cometer hechos y delitos en contra de los colombianos. Nosotros venimos de un gobierno Santos que nos desarmó, porque dijo que había paz y que no necesitábamos armas, y la seguridad la presta el Policía. Y nos preocupa que pasan por la frontera sin ninguna restricción y lo máximo que hacen cuando los encuentran delinquiendo es deportarlos. Esos que se van vuelven a los quince días. Entonces si nos vienen a matar y delinquir, lo que debemos hacer es ponernos fuertes con el Código Penal y que paguen cárcel por los delitos que hacen acá en Colombia. Y también debemos a hacer una ley migratoria fuerte.

Sobre esa respuesta hay dos preguntas: ¿eso quiere decir que aboga por el libre porte de armas?

Hay que estudiarlo con el Congreso y las instituciones. El colombiano tiene derecho a proteger sus bienes y vida. Si el Estado no es capaz de hacerlo, nos deben dar la oportunidad.

¿No lo convence mucho la política migratoria frente a la regularización de venezolanos?

Para nada, porque si uno ve, ¿dónde están esos recursos que han llegado de la Unión Europea? Nos volvimos la hermana de Calcuta de Latinoamérica, dejando entrar a todos los venezolanos hermanos sin ningún problema, pero no tenemos cómo generar empleo para el colombiano. ¿Cómo nos encargamos del empleo para el extranjero cuando no hay para nuestros jóvenes? Estamos generando una bomba que pronto puede estallar, porque incluso están compitiendo bandas delincuenciales colombianas con venezolanas y todo eso es muy grave. Si no estamos preparados, no los debemos recibir. Si no tenemos una economía sólida, no debemos recibirlos.

Usted propone que los órganos de control sean por elección popular, ¿eso no terminaría politizando aún más esos cargos?

No, porque en esa propuesta lo que decimos es que sean las universidades las que aporten esos candidatos. Apuntamos a una elección popular en la que haya un filtro de que sean las universidades las que pongan candidatos y no la clase política.