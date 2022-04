Partido Liberal en Tolima proclama que apoyará a Petro y Márquez en primera vuelta

Dicen que tomaron la decisión ante la ausencia de la Convención Nacional del partido que permitiera proclamar apoyo a un candidato presidencial. Foto: Cortesía

Si bien el Partido Liberal se mantiene en que decidirá a qué candidato presidencial apoyará solo después de Semana Santa, los liberales del Tolima ya hicieron su propia proclama sobre esta materia: comunicaron que apoyarán a Gustavo Petro y Francia Márquez como sus candidatos para la primera vuelta.

Aunque aún no es claro si sea posible esa movida, pues cercanos al expresidente César Gaviria, director del partido, han enfatizado en que los militantes rojos no quedarán en libertad, sino que tendrán que obedecer el mandato colectivo para apoyar unidos a un solo candidato, el liberalismo en el Tolima aseguró que su decisión no tiene vuelta atrás. Se escudan en que Gaviria no realizó la Convención Nacional “que permitiera proclamar, como rezan los estatutos, el candidato presidencial el cual apoyará nuestra organización, así como la nula consulta a las directivas y líderes regionales”.

Por ese motivo, dice el comunicado, el directorio departamental del Tolima, el municipal de Ibagué, y el del resto de municipios, coinciden en respaldar la fórmula del Pacto Histórico que espera ganar en primera vuelta.

“Reunidos de manera libre y espontánea para deliberar sobre la propuesta programática que más coincide con los principios, postulados y banderas que ha defendido siempre el liberalismo, hemos determinado apoyar a Petro y Márquez como nuestros candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República”, dice la carta pública.

Entre sus consideraciones, está el anhelo de un gobierno que aleje al país de la guerra, profundice la Constitución de 1991 e implemente los Acuerdos de Paz. También, la idea de aplicar una reforma pensional y una a la salud “que elimine los intermediarios y garantice ese derecho por encima de los intereses económicos”, se lee en el documento.

Una reforma rural, la transición a la economía diversificada, “que se desprenda paulatinamente de la alta dependencia de los fósiles”, y la eliminación de las exenciones tributarias, son argumentos que los empujan a Petro.

La del Tolima no es una adhesión formal, pero Ángel María Gaitán, el único representante tolimense por ese departamento, es uno de los que ha impulsado la proclama a favor de Petro. Como él, otros sectores rojos han salido a respaldar al candidato de izquierda. El senador Luis Fernando Velasco hizo un evento en el Cauca para anunciar el apoyo de su sector a Petro. También liberales en Córdoba y más recientemente los de Risaralda hicieron lo propio.

