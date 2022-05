Partidos y coaliciones han postulado 67.377 testigos para las elecciones

Elecciones - Senado - Cámara - Consultas de Partido - Conteo de votos Foto: Mauricio Alvarado

Al manto de duda que se ha posado sobre las elecciones presidenciales tras el descalabro de las legislativas del pasado 13 de marzo se le sumó esta semana otro aspecto: el papel de los testigos electorales. Para las distintas agrupaciones políticas fue por lo menos curioso que el Decreto 830 de 2022, con el que el Ministerio del Interior definió los temas de conservación de orden público, no incluyera ningún artículo sobre el papel de los testigos electorales y el derecho a la reunión en sitios públicos.

Fueron varias las voces que manifestaron su preocupación debido a que, al excluirse ambos temas, quedaron en el aire disposiciones como la hora de ingreso de los testigos electorales a los puestos de votación, la permanencia y acompañamiento a los escrutinios, la obligación de portar la credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la posibilidad de usar celulares o dispositivos de grabación para hacer control de los escrutinios tras el cierre de las urnas, entre otras.

Tras el llamado de atención de las campañas políticas, el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que el tema se trataría en otro decreto, el 836 de 2022, que se expidió el miércoles. En la norma se aclaran ambos temas y se estipula que “a los testigos electorales les asiste el derecho de acceder el día de las elecciones a los puestos de votación desde las 7:00 a.m.”

También se indica que los testigos pueden permanecer en el lugar de votación “hasta cuando concluyan los escrutinios de mesa o mesas para las cuales estén acreditados”. De acuerdo con el decreto, los testigos deben identificarse con su cédula y la credencial diligenciada y firmada por la Registraduría para ingresar al puesto de votación, documento que por supuesto es personal e intransferible.

Sobre los equipos electrónicos de los testigos electorales, el documento aclara que pueden entrar con celulares y otros dispositivos móviles que permitan grabar voz o video. No obstante, estos elementos no se pueden utilizar dentro del puesto de votación entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Al respecto, el registrador Alexander Vega señaló que por ley se puede tomar fotos por parte de los testigos electorales, siempre y cuando no sea durante el intervalo en que los ciudadanos acuden a votar. “El decreto que sacó ayer el Ministerio del interior ratifica por ley que los testigos pueden tomar fotos. Eso ya está en la ley. Recuerden que hay una prohibición frente a tomar fotos en los cubículos es frente al escrutinio que habla la ley”, dijo el registrador durante la instalación de la Misión Internacional de Observación Electoral.