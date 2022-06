Rodolfo Hernández lidera estrechamente el voto de las mujeres: Invamer

Rodolfo Hernández Foto: Liliana Rincón Barajas

La apuesta sobre las mujeres como electorado clave para segunda vuelta la marcó el mismo Gustavo Petro cuando escribió el 29 de mayo, después de dar su discurso tras imponerse ese día en las urnas: “¿Mujeres a la casa o mujeres al poder y la libertad? Usted decide”. Se refería a una entrevista de Rodolfo Hernández, días previos, en la que dijo que prefería tener a su mujer en la casa y no metida en los asuntos de gobierno, de llegar a trabajar.

Esa idea la reiteró en otra entrevista en la que quiso hacerse explicar, pero terminó profundizando en el estereotipo de género de que las mujeres son las únicas encargadas de la crianza y las tareas del cuidado. “El ideal es que (las mujeres) se dedicaran a la crianza de los hijos”, dijo Hernández en otros medios de comunicación.

Su posición le acarreó fuertes críticas por mostrar la visión de una sociedad que evolucionó y entendió que las tareas del cuidado son compartidas, que las mujeres pueden decidir si quedarse en casa o salir a trabajar, a estudiar, a viajar. Se vieron tendencias en redes en las que mujeres compartían fotos fuera de casa, en protesta a lo dicho por Hernández.

Además, Hernández no asistió al debate feminista que planearon más de 35 organizaciones de mujeres. En este espacio, se buscaba conocer las agendas de los candidatos que pasaron a segunda vuelta sobre violencias de género, derechos sexuales y reproductivos, superación de la pobreza, acceso a la educación, entre otros.

Como lo dijo una de las moderadoras, Matilde Londoño, la inasistencia de Hernández al debate sentó un mal mensaje entre las mujeres y las feministas, quienes infirieron que al exalcalde de Bucaramanga poco le importa la agenda. Sin embargo, su declinación al debate también responde a una estrategia de campaña de no aceptar invitaciones de debate. Eso sí, el de las feministas tenía una connotación diferente y Petro llegó dos horas tardes.

Aun así, con este precedente en las mujeres, Rodolfo Hernández se impone en la intención de voto de esta población con relación a Gustavo Petro. Mientras el exalcalde de Bucaramanga tiene un 48.1% de intención de voto, el senador de la Colombia Humana registra un 46.8%.

Ambos perdieron en intención de voto en la última medición de Invamer, financiada por El Espectador, Blu Radio y Caracol Noticias, para la segunda vuelta, siendo Gustavo Petro el que más perdió en el sector de mujeres con 1.5 puntos. Pasó del 48.3% a 46.8%. Mientras que el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción bajó 0.9 puntos. Es decir, de 49% a 48.1% en intención de voto de las mujeres.

Lo que sí creció en la población de mujeres encuestadas es el voto en blanco. Y lo hizo considerablemente a la reducción en intención de voto a Hernández y Petro. Esto puede responder a que las colombianas no se sienten identificadas y representadas en las agendas de ambos candidatos.

En ese sentido, el voto en blanco creció de 2.7% a 5.2%, lo que significan 2.5 puntos. Si se compara con el voto en blanco en los hombres, la diferencia es considerable, pese a que en el género masculino también creció la insatisfacción reflejada en el voto en blanco. En ellos, aumentó del 2.5 al 4.2%, es decir, una subida de 1.7 puntos.

Los resultados de Invamer, poniéndole la lupa al comportamiento del voto entre hombres y mujeres, mostrarían que las salidas en falso de Hernández con relación a temas de mujeres no lo han afectado en el voto femenino. Pero decir que la mayoría de las mujeres lo apoyan no es del todo cierto. De la muestra de encuestadas, sería interesante ver el comportamiento de estas según estrato y edad. Allí está la diferencia de país que conciben las mujeres jóvenes de bajos recursos y jóvenes estudiantes que quieren oportunidades y garantía de sus derechos y de igualdad versus el país de las mujeres adultas, clase media alta, que buscan conservar sus privilegios, que no las afectan los comentarios sexistas de Hernández o que tienen una postura fuerte antipetrista, por lo que terminan votando por la otra opción.

FICHA TÉCNICA:

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador.

OBJETIVOS: Conocer la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Evaluar el estado de ánimo del país a nivel total y para cada una de sus regiones, incluyendo zona urbana y rural, al igual que municipios Capitales y no Capitales. Medir la aprobación del Presidente y la imagen de personajes e instituciones en Colombia. Identificar, según la opinión pública, cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a ciertas leyes, propuestas o afirmaciones.

UNIVERSO: Hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural (excluyendo los departamentos antiguamente llamados “Territorios Nacionales”).

MARCO MUESTRAL: En la primera fase del muestreo, Proyecciones a 2022 del Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas y veredas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años o más, residentes en cada hogar. Este marco muestral cubre el 100% del grupo objetivo.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Se realizaron 2.000 encuestas distribuidas en los siguientes municipios: Alto Baudó, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bosconia, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Bugalagrande, Caldono, Cali, Canalete, Cartagena, Caucasia, Chía, Ciudad Bolívar, Cúcuta, Dabeiba, Encino, Entrerríos, Envigado, Floridablanca, Gigante, Girardot, Girón, Guadalajara De Buga, Guamal, Guarne, Ibagué, Icononzo, Itagüí, Jamundí, La Dorada, La Mesa, La Virginia, Líbano, Los Patios, Magangué, Maicao, Málaga, Mallama, Manaure Balcón Del Cesar, Manizales, Medellín, Montería, Mosquera, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Plato, Ponedera, Popayán, Puerto Santander, Pupiales, Puracé, Sabanalarga, Samacá, Samaná, San Andrés De Tumaco, San Andrés De Sotavento, San Francisco, San Juan De Betulia, San Marcos, Santa Marta, Santa Rosa De Osos, Santa Rosa Del Sur, Santander De Quilichao, Sevilla, Silvania, Soacha, Sogamoso, Soledad, Soplaviento, Suárez, Tierralta, Topaipí, Túquerres, Turbo, Valledupar, Villavicencio y Zapayán. Para ajustar la distribución de la muestra a la distribución real del universo por región y tamaño, se aplicaron factores de ponderación. Este tamaño muestral está de acuerdo al de la propuesta.

SISTEMA DE MUESTREO: probabilístico por etapas: 1. Selección aleatoria sistemática de 125 puntos muestrales en todo el país. 2. Selección aleatoria sistemática de cuatro manzanas o veredas en cada punto muestral. 3. Selección aleatoria sistemática de cuatro hogares por manzana o vereda. 4. Selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años residente en el hogar.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de 2.000 encuestas +/- 2,19%. Para las preguntas de intención de voto a presidencia el margen de error a nivel total es de +/- 2,69%.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado por medio de ‘tablets’ y tarjetón para las preguntas de intención de voto.

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 3 al 7 de junio de 2022.