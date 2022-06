Rodolfo Hernández retornaría al país este sábado, tras garantizada su seguridad

Rodolfo Hernández durante la rueda de prensa en la que anunció, por primera vez, que su vida corría peligro y que había un plan para matarlo con arma blanca. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La línea de tiempo es así: primero, el candidato Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, anuncia que hay un supuesto plan para matarlo; segundo, después de comunicar su situación de seguridad, tomó la decisión de suspender sus apariciones en público hasta el día de las elecciones; tercero, pasadas unas horas, aseguró que no volvería al país, que lo haría solo para votar el 19 de junio; y cuarto, sí habrá retorno a Colombia.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

En la noche de este jueves, Hernández señaló que regresará al país este sábado, 11 de junio, después de unos días de estadía en Miami, atendiendo a medios internacionales. La decisión de no quedarse en EE. UU. por motivos de seguridad la tomó luego de hablar con el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien le aseguró que el Gobierno Nacional le iba a garantizar protección para continuar con su campaña presidencial.

El ministro Daniel Palacios y el Gobierno Nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 9, 2022

“Todos los candidatos tienen las garantías de los cuerpos de seguridad del Estado para seguir ejerciendo su labor proselitista de cara al certamen electoral del próximo 19 de junio”, dijo el presidente Iván Duque desde Los Ángeles, donde se encuentra atendiendo agenda de la Cumbre de las Américas.

Para contexto: Rodolfo Hernández dice que no volverá a Colombia por amenazas en su contra.

No solo él se manifestó, sino el ministro del Interior, Daniel Palacios, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. “Haremos una reunión con el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, para escuchar de primera mano y escuchar la información de esas amenazas y tomar todas las medidas necesarias. A los candidatos presidenciales se les da toda la garantía en materia de seguridad para que puedan adelantar el proceso electoral en donde culminarán las elecciones”, señaló Palacios, quien anunció investigación al caso.

El ministro aseguró que el Gobierno se enteró de las amenazas a través de los medios y no las campañas y que, como el candidato no está en Colombia, se procedió a reforzar el esquema de seguridad de su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo.

Aún no se conocen detalles del regreso del candidato y si se mantendrá la decisión de no hacer apariciones públicas en lo que resta de campaña. El viaje a Miami, en principio, no se planeó para salvaguardar la vida del candidato. Este ya estaba programado para atender entrevistas con medios internacionales.

Más: “Tengo certeza de que mi vida está en riesgo”: Rodolfo Hernández.