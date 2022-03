“Un cambio no puede significar un salto al vacío”, Federico Gutiérrez

Fico Gutiérrez celebra Foto: Jose Vargas Esguerra

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez se quedó con el aval de la coalición Equipo por Colombia en su carrera a la Presidencia. De acuerdo con los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 70,7 de mesas escrutadas, Gutiérrez se lleva el 54,50% de los votos, poco más de 1.552.397.

Desde la sede de campaña en Bogotá, Hotel Casa Dann, la norte de Bogotá, Federico Gutiérrez dio su discurso triunfal.

Estas fueron sus palabras, tras conocer su tirunfo:

“Esta noche no ha ganado una persona sino una idea, un llamado y un anhelo nacional” Proteger nuestra democracia y nuestra libertad.

Ha ganado un sueño colectivo y plural, que ha crecido y seguirá creciendo; un equipo que sabe que solo unidos y dialogando, además de llegando a consensos, se logran los mejores resultados.

Nosotros recibimos con mucha alegría, pero con mucha humildad y responsabilidad este triunfo que hoy hemos sostenido como equipo, sabiendo que el camino por delante es largo y lo vamos a hacer muy bien

Hoy unidos estamos dando un paso más en el camino que nos llevará a construir un mejor país, liderando sobre todo desde las regiones en orden y con oportunidades; el orden lo garantizaremos con carácter, luchando contra la corrupción, fortaleciendo la seguridad y combatiendo las injusticias.

Todo corrupto que se robe los recursos de las obras, de la alimentación de los niños o el presupuesto público y todo aquel que aterrorice y violente a las familias queda notificado de que lo vamos a perseguir y vamos a derrotarlos.

Siendo el presidente de la gente lograremos un país con oportunidades, un país donde se cumplan los sueños. Yo soy de región y he caminado el país y por eso estoy convencido de la importancia de celebrar la diversidad y trabajar por las regiones. Sus particularidades, culturas y costumbres aportarán al proyecto que soñamos.

Quienes estamos acá representamos las regiones, vamos a trabajar por la gente y para la gente; quiero hablarles a los jóvenes, quiero decirles que la educación es el camino para cumplir los sueños de cada uno de ellos. Vamos por una Colombia con deporte, con arte y con empleo.

Una Colombia para los niños y niñas donde puedan llegar tan alto como puedan soñar. Una Colombia para las mujeres, especialmente las que están reconstruyendo sus vidas después de la pandemia, para que encuentren en nosotros y con nosotros unos aliados para salir adelante.

Una Colombia en donde ellas se sientan seguras en sus casas y la calle. Un país para los grupos étnicos donde sus conocimientos sean valorados y respetados. Una Colombia para los campesinos, que se alimente desde el campo y se abran al mundo, donde cuidemos las empresas.

Una de las grandes prioridades será el empleo. Un país donde emprender y trabajar sea posible, uno donde ninguna familia aguante hambre, sufra por no tener salud o pase necesidades, un país en paz, que mire hacia adelante. Que dé garantías a quienes entregaron las armas y haya paz desde los territorios. No estamos pensando en volver a un debate de 5 años, es dar cumplimiento a lo que ya está, pero hacer que las FARC cumplan. Y van a cumplir.

Un cambio no puede significar un salto al vacío; lucharemos por no replicar proyectos vacíos que buscan perpetuar la pobreza y que llegaron a otros países de la región”.

#ENVIVO "Hoy, unidos, damos un paso más en el camino que nos llevará a construir un mejor país. Liderando desde las regiones": @FicoGutierrez habla tras ganar en el Equipo por Colombia. https://t.co/8NPGPBgSAn #ColombiaDecide #EleccionesColombia pic.twitter.com/QdHJvuWK6F — elespectador (@elespectador) March 14, 2022

El candidato presidencial del Equipo por Colombia agradeció a sus compañeros de competencia y aseguró que con su apoyo el proyecto sería completo; les envió un mensaje a los emprendedores y se comprometió a respaldarlos;

Aseguró que no se debería preguntar si alguien es de izquierda o de derecha, sino que “se lleve una oferta en salud, escuelas y apoyos a los productores”.

Dijo que en los próximos días iba a presentar su fórmula vicepresidencial, pero no dio pistas sobre quién ocuparía ese lugar. “Lo haremos con mucha humildad y gran respeto por Colombia”, agregó. “Sé que hay muchos que no saben quién es Federico Gutiérrez (...) a uno lo preparan para saber perder no para saber ganar, eso es que no se nos olvide el propósito de lo que estamos persiguiendo”, concluyó. “Tengamos respeto y humildad por la diferencia”.

“Derrotemos los proyectos populistas y autoritarios, seguiremos con toda la energía, con toda la humildad para reconocer que necesitamos mucha ayuda para ganar la Presidencia de Colombia”, dijo.

