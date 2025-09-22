“No es necesario hacer campaña sucia”: de la Espriella sobre pancarta contra Cepeda

Precandidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró no estar detrás del montaje de una pancarta que muestra al aspirante a la Casa de Nariño y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda vistiendo traje militar. “No es necesario hacer campaña sucia”, indicó.

Lea: “No necesito permiso”: Samper se suma a frente amplio de Petro y lanza pulla a Consejo de Estado.

Sin recurrir al engaño: al enemigo, al terrorismo y la guerrillera de clóset los derrotaremos. ¡Con firmeza, transparencia y amor por la patria ganaremos! No es necesario hacer campaña sucia; eso se lo dejamos a los perdedores que, con trampas y maña, pretenden confundir a los colombianos", dijo de la Espriella.

Sin recurrir al engaño: al enemigo, al terrorismo y la guerrillerada de clóset los derrotaremos. ¡Con firmeza, transparencia y amor por la patria ganaremos!



No es necesario hacer campaña sucia; eso se lo dejamos a los perdedores que, con trampas y maña, pretenden confundir a los… pic.twitter.com/WMUqfEiBAR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 22, 2025

El precandidato de derecha agregó que esa imagen no fue hecha desde su campaña política, pero sin desmentir la alusión de la pieza de Iván Cepeda como aliado de las organizaciones armadas: “Para decir que Cepeda es el candidato de las FARC no se necesitan vallas fake; se le combate y se le vence con la verdad: de frente”.

Luego de que esta imagen circulara por redes sociales, el precandidato del Pacto Histórico Daniel Quintero publicó una pancarta con un montaje similar, pero esta vez con su figura y la de de la Espriella cargando un gato y vistiendo ropa ajustada. Esto por la entrevista que dio anteriormente en The Suso’s Show contando que maltrató gatos cuando era niño.

Lea también: Bolívar y Corcho buscan salvar la consulta interna y presentan tutela contra CNE.

La imagen desató indignación, incluso en el Pacto Histórico, pues varias figuras aseguraron que Quintero busco “ridiculizar” a de la Espriella burlándose de la comunidad LGBTIQ+.

Aunque esto se trató de un montaje, las pancartas y la “campaña sucia” han estado en el debate en las últimas semanas. Otro caso fue el de la precandidata del Pacto Carolina Corcho, quien denunció una estrategia en su contra para hacerle creer al electorado que renunció a su aspiración presidencial para adherir a la de Cepeda.

El pronunciamiento de la exministra se dio luego de que se instalaran varias pancartas con su imagen y el logo del Polo Democrático y la frase “Gracias Carolina Corcho por renunciar a tu candidatura”. Cepeda dejó claro que su campaña no está relacionada, rechazó los hechos y prometió emprender acciones legales.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.