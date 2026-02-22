De la Espriella, Cepeda, López, Fajardo y otros movimientos en la campaña presidencial

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Claudia López y Sergio Fajardo afianzan alianzas desde las regiones. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los candidatos presidenciales siguen afianzando alianzas desde las regiones para lograr ese objetivo de llegar a la Casa de Nariño. Desde Abelardo de la Espriella y sus nuevos movimientos en las regiones; la gira nacional de Iván Cepeda; hasta las alianzas que buscan consolidar Claudia López o Sergio Fajardo. Así se mueven las principales candidaturas.

Arrancando por el caso de De la Espriella, el candidato sigue por sus giras regionales acompañado del liberal Mauricio Gómez Amín. El senador se ha convertido en uno de los principales estrategas políticos del abogado que este fin de semana continuó su agenda por Antioquia.

Le sugerimos: Este es el blindaje para el proceso electoral que reconfigurará el mapa de poder en Colombia

Sin embargo, Santander fue el departamento que le acogió con multitudinarios eventos en su capital, Bucaramanga, en donde visitó a sectores vulnerables. Además, desde allí enfatizó en su propuesta de un plan de choque para el sector salud con el que pretende, en caso de llegar a la Presidencia, dar un vuelco a un sistema que se encuentra en crisis y al que espera recuperar a partir del 7 de agosto.

También se sumó a la ola de rechazo por parte de diferentes candidatos a los ataques que sufrió un activista y periodista ligado a sectores opositores en Villavicencio durante las marchas convocadas el pasado jueves por el presidente Gustavo Petro. De la Espriella pidió garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión.

De otro lado, el candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda anunció este domingo una visita al municipio de Soacha, aledaño a Bogotá. En esa cita expondrá otra de sus propuestas presidenciales, incluyendo, además, una defensa férrea de los derechos a los sectores sociales, centrando ese punto en el salario mínimo vital que está en centro de la disputa por el próximo decreto que expedirá la Presidencia con el mismo 23.7 % que ya aumentó a finales del año pasado.

Cepeda también estuvo el fin de semana en Villavicencio, donde expuso su plan de lucha contra la corrupción en las regalías, dinero que es destinado principalmente a las regiones. Según señaló, “no podemos seguir con los brazos cruzados mientras se pagan cuantiosos recursos por concepto de explotación minera y los niños se siguen muriendo de hambre y de sed en algunas partes del país. Esa monstruosidad no debemos permitirla”.

COMUNICADO



VAMOS A ENFRENTAR EL SAQUEO DE LAS REGALÍAS EN LOS TERRITORIOS



En el parque Los Libertadores, ante más de 10.000 personas de 29 municipios del Meta, el candidato presidencial Iván Cepeda le declaró la lucha frontal a la macrocorrupción de las regalías. Su anuncio fue… pic.twitter.com/fSwVM9YNc5 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 21, 2026

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.