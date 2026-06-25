Primera cita de De la Espriella con credencial presidencial fue con altas cortes

El presidente electo, Abelardo De la Espriella; el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Hugo Quintero; vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Foto: Cortesía

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En la tarde de este jueves 25 de junio, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, se reunieron en el Palacio de Justicia con magistrados de las altas cortes.

Luego de recibir su credencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el nuevo presidente tuvo una breve reunión con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Hugo Quintero; el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña; y la de la Corte Constitucional, Paola Meneses.

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En el encuentro conversaron sobre la independencia de la Rama Judicial, el presupuesto que tendrían en la nueva administración y temas prioritarios para el nuevo mandatario como las extradiciones. Esos puntos fueron parte de los choques institucionales con el presidente Gustavo Petro.

En el encuentro también estuvo presente Rodrigo Lara, quien se perfila para ser parte del nuevo gabinete y entre los cargos donde podría estar está el Ministerio de Justicia.

Desde su cuenta de X, la Corte Suprema señaló que durante la visita informal, el nuevo jefe de Estado expresó “su disposición de establecer las mejores relaciones con la Rama Judicial en el marco de la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público”.

El electo presidente sostuvo antes una llamada con la presidenta de la Corte Constitucional de Colombia. Desde Defensores de la Patria señalaron que “ambas partes destacaron la importancia del respeto institucional, la independencia de los poderes públicos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la defensa del Estado de Derecho”.

Otra de las llamadas previas fue con Mary Lucero Novoa, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. En la conversación estuvieron sobre la mesa temas como el funcionamiento de la justicia en Colombia, especialmente en materia de administración judicial, fortalecimiento institucional y acceso efectivo de los ciudadanos al sistema de justicia.

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Desde las toldas del nuevo mandatario aseguran que este “entiende que no hay orden sin justicia, ni justicia sin instituciones fuertes, independientes y respetadas. La Rama Judicial contará con una relación seria, transparente y ajustada a la Constitución”.

El presidente electo también agradeció las felicitaciones de su homólogo brasileño Lula Da Silva. Desde su cuenta de X, el mandatario vecino señaló que “la amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para la superación de desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, el enfrentamiento de la pobreza y el combate al crimen organizado” y pidió seguir trabajando juntos “en beneficio de nuestros pueblos”.

Por su lado, De la Espriella le respondió que su objetivo será “cumplir la alianza con el Pueblo”, por lo que “incluye a nuestros vecinos de Brasil, en cabeza de su presidente Lula”.

“Brasil es nuestro vecino, y a nuestros pueblos los unen no solo desafíos, sino virtudes culturales, históricas, medioambientales y comerciales que, junto con las tribulaciones comunes a la América entera, requieren de unión entre los pueblos y los gobiernos del continente”, agregó en su respuesta.

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