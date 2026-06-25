Estos son los movimientos de Iván Cepeda para liderar la izquierda y la oposición: ¿y Petro?

Iván Cepeda reconoció los resultados del escrutinio que definieron a Abelardo De la Espriella como presidente electo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La oposición jugará un papel preponderante en la nueva administración de Abelardo De la Espriella. Por ello, el excandidato de la izquierda que le disputó la presidencia, Iván Cepeda, empieza a mover sus fichas para lograr consolidarse como el nuevo líder de esa orilla política.

Uno de los últimos anuncios fue una gira por los territorios donde el exaspirante logró imponerse en las urnas. Desde su cuenta de X anunció que va a “recorrer los territorios para agradecer a las comunidades y a la juventud los más de 12’700.000 votos” obtenidos el pasado domingo.

Su primera parada será en Quibdó (Chocó), la capital del departamento donde consiguió el mayor porcentaje de votos. El 81,37 % de los chocuanos votaron por la fórmula de Cepeda-Quilcué, casi cinco veces más que la llave De la Espriella-Restrepo, quienes sumaron el 17,78 % de los sufragios en el departamento del occidente colombiano.

La cita con esta población será el sábado 27 de junio en el parque Centenario a las dos de la tarde. En su primer plazoletazo tras perder las elecciones, Cepeda buscará enviar un mensaje como principal opositor al gobierno de De la Espriella, agradecer a los territorios que confiaron en su propuesta y empezar a sembrar semillas para las elecciones regionales de 2027.

Tras los resultados de la segunda vuelta, se conocieron ruidos de posibles choques entre el presidente saliente Gustavo Petro y el excandidato del Pacto Histórico, esto debido al manejo de la campaña en la primera vuelta y el resultado del balotaje que impidió la continuidad de su proyecto.

Frente a estos rumores, Cepeda compartió un mensaje en sus redes sociales donde señala que estos mensajes son enviados por “sectores de la extrema derecha”, que buscan en sus palabras “promover nuestra división”. Agregó que la relación entre ambos se mantiene de forma cordial para avanzar en el proyecto político que los une.

“Con el presidente Gustavo Petro me une una larga historia de amistad personal y de construcción del proyecto político. Nos unen identidades y una historia de luchas compartidas. Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación y nuestro trabajo conjunto por hacer que avance la transformación social y democrática de Colombia”, señaló el senador Cepeda.

En el mismo comunicado, el senador menciona el papel que tendrán las fuerzas progresistas en los cuatro años que vienen, pues asegura que representan “a medio país contado en las urnas”. Por ello, piensa que el proyecto de izquierda que llevó a Gustavo Petro está “lejos de haber sido derrotado”, debido a que “se muestra como una fuerza social indiscutible que tiene profundas raíces en el pueblo colombiano”.

Pese a que Cepeda buscará tener un papel preponderante en la nueva política nacional, Petro también estará cerca. Desde Córdoba, en uno de sus últimos discursos antes de la segunda vuelta, aseguró que si el proyecto de la derecha ganaba, él estaría “en las calles, arriesgándome, otra vez con mi pueblo, otra vez a defender la justicia social, la democracia del pueblo, el poder de la población, las conquistas logradas con tanto esfuerzo”.

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Por eso, Cepeda dice confiar en un “programa sólido” y contar con muchos liderazgos destacados en el país. Un guiño a los comicios de 2027, donde la izquierda espera poder recuperar el poder local que había conseguido en 2019 en varias ciudades y departamentos, pero que perdió en 2023 con opciones de derecha o centroderecha.

O sumar nuevas ciudades como Barranquilla, donde Cepeda arrasó, pero el grupo político de los Char suma más de 20 años al mando del poder local. Su ficha para esta población podría ser el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien anunció su interés por este cargo. En otras ciudades como Bogotá, donde han perdido terreno, también buscarán tener fichas cercanas a la antigua campaña como María José Pizarro o Carlos Carrillo.

Y el papel que jugará la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, declarada en oposición, será crucial al momento de construir la izquierda más allá del presidente Gustavo Petro. Los 26 senadores (con Cepeda incluido) y 44 representantes a la Cámara (contando a Aida Quilcué) tendrán la tarea de enfrentar las reformas que planteará De la Espriella en su primer año, así como articular las demás bancadas declaradas en oposición para confrontar la nueva administración de derecha.

Desde el Capitolio, Cepeda buscará liderar la oposición, mientras Gustavo Petro regresa a la ecuación política como expresidente, quien intentará proteger a toda costa defender la aprobación de las reformas sociales y otras conquistas legislativas y normativas que considera su legado. Además, le apuntará a mantener una voz a nivel global en temas como el del cambio climático o la salida negociada de conflictos armados.

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Esta segunda tarea le daría más margen de maniobra a Cepeda para tomar la batuta de la oposición a un nuevo mandatario como De la Espriella. Quien señaló que la izquierda podría ejercer la oposición, “siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal”, y advirtió que “ni se le ocurra estimular la violencia, absténgase de sembrar el terror, no se equivoque, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre”.

Este discurso de enfrentamiento con la oposición desde el día uno le da vía libre a Cepeda para capitalizar su fuerza desde la inconformidad de las regiones que confiaron en su proyecto; además, abre la puerta para pensar una izquierda más allá de Gustavo Petro, un expresidente que seguirá rondando las decisiones de esta orilla política durante los próximos años.

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