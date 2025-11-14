Carlos Caicedo denuncia supuesta operación para alterar elecciones en el Magdalena

Exalcalde de Santa Marta en entrevista Foto: Cristian Garavito

Carlos Caicedo, precandidato presidencial por el movimiento Fuerza Ciudadana, alertó sobre presuntas intenciones que vulnerarían los próximos comicios electorales en el departamento de Magdalena.

A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, Caicedo aseguró que en el departamento se estaría desarrollando un entramado que involucraría alianzas políticas, estructuras armadas ilegales y presiones institucionales destinadas a afectar la competencia electoral: “En el Magdalena se ejecuta una operación sistemática para arrebatar por la fuerza lo que no logran en las urnas”.

El mensaje, dirigido al presidente Gustavo Petro, a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional, sostiene que sectores políticos tradicionales y grupos criminales estarían actuando de forma coordinada para incidir en el voto ciudadano y condicionar el resultado de los comicios.

El precandidato, además, aseguró que el actual alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, junto con algunas familias prominentes (Dávila, Cotes y Vives) y el candidato a la Gobernación, Rafael Noya (avalado por Cambio Radical y respaldado por el Centro Democrático), estarían valiéndose de “criminales y estructuras paramilitares para intimidar votantes y torcer la voluntad popular”.

En el texto, Caicedo detalló los focos de preocupación de cara a los comicios de 2026:

“En la zona del Río, el Clan del Golfo exige votar por ellos.”

“En la Troncal del Caribe, los Pachenca compran votos y presionan líderes comunitarios.”

“Se prepara un fraude con el registrador Ricardo Montoya, amigo personal del candidato de estas estructuras.”

Caicedo también cuestionó que se haya acudido al Consejo Nacional Electoral para intentar revocar la inscripción de Margarita Guerra, aspirante por Fuerza Ciudadana y quien, según el grupo político, aparece liderando los estudios de opinión.

En el comunicado se narraron algunas vulneraciones que habrían ocurrido en comicios pasados, como el supuesto robo en las elecciones legislativas de 2022 y en las elecciones a la Alcaldía de Santa Marta en 2023.

Frente a ello, el aspirante a la Casa de Nariño elevó la petición para que el presidente Petro muestre su respaldo y protección a las próximas elecciones: “Presidente, lo hemos respaldado en decenas de ocasiones. Es hora de que, como jefe de Estado, sea usted quien garantice que la institucionalidad proteja los derechos de nuestra colectividad”.

Entre las solicitudes, Caicedo pidió la instalación inmediata de un Consejo Nacional de Seguimiento Electoral con presencia de autoridades, partidos y observadores nacionales e internacionales.

Presidente @petrogustavo, instituciones del Estado y comunidad internacional:



En el Magdalena se ejecuta una operación sistemática para arrebatar por la fuerza lo que no logran en las urnas.



El alcalde Pinedo —en cuyas manos Santa Marta ha retrocedido— aliado con las familias… pic.twitter.com/PyevrEBKn6 — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) November 14, 2025

