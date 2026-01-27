El futuro de las consultas, alianzas de De La Espriella y más movidas electorales

Claudia López, Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella buscan llegar a la Presidencia. Foto: Archivo Particular

A menos de 40 días para las consultas presidenciales del 8 de marzo y 125 días para la primera vuelta presidencial citada para el 31 de mayo, las fichas del tablero político terminan de alinearse para buscar un camino conjunto en cada orilla política y lograr suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Por parte de la izquierda, hoy se oficializó la consulta del Frente por la Vida, que agrupará a Iván Cepeda (Pacto Histórico), Roy Barreras (La Fuerza y Mais), Camilo Romero (PTC) y Daniel Quintero (Aico y PTC) en el tarjetón de marzo para elegir al candidato único que se medirá en las urnas de la primera vuelta.

Sin embargo, el futuro de Iván Cepeda y Daniel Quintero en esa coalición está en una encrucijada electoral. La semana pasada la Registraduría, junto a la Procuraduría y la Contraloría, pidió claridades al CNE sobre el caso de Cepeda y el de Daniel Quintero.

Después de la presentación oficial de la consulta, la Registraduría rechazó la participación del candidato del partido Aico, debido a que participó en la consulta del Pacto Histórico en octubre y no fue el ganador, la misma razón por la que no recibió la luz verde para recoger firmas para su candidatura.

A su vez, la entidad dirigida por Hernán Penagos remitió el acuerdo de voluntades de participar en la consulta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que tome una decisión sobre los aspirantes inscritos. Desde el tribunal electoral aseguran que este miércoles se llevaría a cabo una sala plena en la que los magistrados tomarían una decisión de fondo.

En medio de estas movidas, en las últimas horas surgió el nombre de la esposa de Quintero, Diana Osorio, como posible candidata de esa consulta con el aval del Partido del Trabajo. Ella ya respondió y dijo que en los próximos días se hará un anuncio.

El fascismo Colombiano quiere derrotar a Daniel @QuinteroCalle con abogados y no en democracia.

No me sorprendería la mano de Fico y las mafias paisas. — Diana Osorio (@diamaov) January 27, 2026

En la derecha, llegan nuevos aliados para Abelardo De La Espriella desde Medellín y Barranquilla. Según pudo conocer El Espectador, el partido Creemos del alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, anunciará en los próximos días su apoyo a la candidatura de De La Espriella. La lista al Senado de ese partido es encabezada por Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín.

Desde la costa caribe avanzan ruidos sobre el apoyo del grupo político barranquillero liderado por la familia Char hacia la candidatura de De La Espriella. Este grupo político ha mantenido el poder de la alcaldía de Barranquilla desde 2008 —cuando Alejandro Char fue elegido mandatario por primera vez—, y lidera la región de la mano de Cambio Radical. Esta colectividad aún no tiene candidato presidencial propio, pero algunos de sus congresistas han manifestado públicamente su apoyo al candidato de Salvación Nacional, entre los que se encuentra Lina Garrido.

Días antes de este anuncio, De La Espriella publicó en sus redes sociales una publicación elogiando el trabajo de Alejandro Char y Federico Gutiérrez en sus respectivas ciudades. “Barranquilla y Medellín son ejemplo para Colombia. Voy a replicar los programas exitosos de esas dos ciudades en todos los rincones de la patria”, agregó De La Espriella.

No se necesitan encuestas para saber que los mejores alcaldes de Colombia son Alex Char y Fico Gutiérrez.



Barranquilla y Medellín son ejemplo para Colombia. Voy a replicar los programas exitosos de esas dos ciudades en todos los rincones de la Patria.



Por esa vía llevaremos a… pic.twitter.com/KHIsnqKqJh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 26, 2026

Mientras los dos punteros en las encuestas consolidan sus alianzas, el centro no despega. La consulta planteada por Claudia López, que abarque a sectores de centro, no terminó de convencer a dos piezas claves para su integración en una coalición el 8 de marzo.

Maurice Armitage, quien estuvo conversando con la alcaldesa, negó la invitación y afirmó que iría solo a primera vuelta. Mientras Juan Fernando Cristo se integrará al final de la semana a la llamada consulta del Frente por la Vida. La única opción que le queda a López es una conversación que tendrá con Sergio Fajardo para intentar convencerlo de construir una consulta entre los dos.

La reunión entre López y Fajardo no tiene fecha aún; sin embargo, se sabe que ocurrirá antes de finalizar la próxima semana, debido a que el 6 de febrero se vence el plazo que tienen las campañas para presentar una consulta ante la Registraduría.

