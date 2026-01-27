Cancillería y Presidencia dieron su versión sobre despidos antes de la Ley de Garantías

Canciller Rosa Villavicencio en rueda de prensa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Frente al creciente ruido por los despidos de decenas de funcionarios en la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que algunas voces calificaron como movidas electorales, las dos entidades se pronunciaron al respecto este martes. Las decisiones fueron objeto de crítica porque se ejecutaron en la última semana previa al inicio de la Ley de Garantías Electorales, que pone freno a la contratación directa.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de una rueda de prensa sobre las tensiones con Ecuador, la canciller Rosa Villavicencio se refirió al tema. Según dijo, las versiones parten de filtraciones que dan números que no son ciertos, pues, explicó, no se trata de una barrida masiva en la entidad.

“De 3.000 trabajadores, se ha cambiado, se ha reasignado o se ha declarado insubsistente a menos de un 4 % de funcionarios de libre nombramiento. Son procesos que vienen de tiempo atrás, no son precisamente de este momento, sino por los trámites que se van materializando en los meses de diciembre y enero. No tengo más que decir de eso”, aseguró la canciller Rosa Villavicencio desde el Palacio de San Carlos, quien agregó que las movidas también obedecen a “necesidades del servicio”.

La funcionaria también se refirió al caso de Ecuador y dijo que no se ha pensado en realizar cambios en la misión diplomática en ese país. Según explicó, los delegados en la nación vecina están trabajando en concretar una reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa con miras a desescalar la guerra arancelaria que inició este último. El encuentro podría llevarse a cabo este miércoles en Panamá, pero aún no está confirmado.

Por su parte, el Dapre emitió un comunicado de prensa en el que hizo tres claridades sobre los cambios. En el documento se señala que, a diferencia de la información publicada por algunos medios de comunicación, no se trata de 30 o 40 personas desvinculadas, sino de 12.

En segundo lugar, la entidad señaló que ninguno de estos hacía parte de la carrera administrativa y que, al igual que en la Cancillería, se trató de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Finalmente, en el comunicado se dice que los 12 empleados que salieron eran parte del grupo de confianza de la anterior administración, por lo cual la nueva dirección consideró conformar su propio equipo de trabajo.

Esto último tiene que ver con el reciente cambio en la cúpula del Dapre, de la que salió Angie Rodríguez, para pasar al Fondo de Adaptación, y llegó Nhora Mondragón, considerada una ficha cercana al ministro Armando Benedetti. Lo cierto es que este tipo de cambios suele ser normal con los cambios de administración, pero a esto se suman otras movidas fuertes del Ejecutivo para crear cargos y cambiar a asesores de diferentes entidades en una época clave para las elecciones.

