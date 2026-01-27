Registraduría remitió al CNE caso de Cepeda en la consulta y rechazó inclusión de Quintero

Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero serán los candidatos del frente por la vida. Foto: Archivo Particular

La Registraduría informó este martes que, mediante la Resolución 889, trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de los candidatos de la consulta denominada ‘Frente por la vida’, esto para que sea esa corporación la que diga si Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero están habilitados para participar.

Sobre este último, la entidad que lidera Hernán Penagos rechazó su inclusión en la consulta, esto debido a que, según explicó, el exalcalde de Medellín ya participó en otra consulta, salió derrotado y, además, ahora quiere entrar a un nuevo proceso con el aval de otro partido.

“Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”, se lee en el mensaje de la Registraduría al CNE.

Desde el tribunal electoral aseguran que este miércoles se llevaría a cabo una sala plena en la que los magistrados tomarían una decisión de fondo sobre si Iván Cepeda puede o no participar en la consulta del próximo 8 de marzo.

Registraduría le pide al CNE pronunciarse sobre consulta de la izquierda

Noticia en desarrollo...

