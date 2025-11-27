Plantean otra ruta en Alianza Verde para definir su lista al Senado en medio de tensiones

Jota Pe Hernández, Angélica Lozano y Ariel Ávila, senadores de la Alianza Verde. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De cara al cierre de inscripciones de candidatos al Congreso, que será el próximo 8 de diciembre, los partidos y las alianzas están en la recta final perfilando sus listas. Una de las colectividades que sigue definiendo sus fichas al Senado es Alianza Verde, que ya proyecta a algunos candidatos que han tenido mayor representatividad en algunos sondeos.

Le puede interesar: Decisión en el CNE sobre campaña Petro golpeó a la izquierda y sacudió debate para 2026

Los verdes, quienes acordaron una alianza con ASI, En Marcha, Colombia Renaciente y el Partido Demócrata, realizaron una encuesta en la que se midió la intención de voto proyectada para 17 posibles candidatos al Capitolio. En ese sondeo se tuvieron en cuenta a varios perfiles que saltarían de la Cámara al Senado y otros que repetirían como senadores.

Los resultados de la medición, que se conocieron la semana pasada, dejaron a “Jota Pe” Hernández como el más opcionado con 21,8 %; en el 2022 que él fue el más votado de ese sector. No obstante, fuentes de la colectividad le confirmaron a El Espectador que, al interior del partido, existen discrepancias frente a la posibilidad de que Hernández encabece el listado.

Le puede interesar: “No aceptamos esa decisión”: Petro tras sanción a su campaña presidencial de 2022

De acuerdo a lo consultado por este diario, la elección de la cabeza de lista se hará a partir de una comisión de avales entre 35 miembros, entre los cuales habrá congresistas, concejales y directivas como Antonio Navarro y Rodrigo Romero.

Del mismo modo, fichas de la oposición aseguraron a este diario que desde el sector liderado por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, habría una supuesta intención de “amarrar la elección presidencial con el legislativo”, lo que calificaron como una especie de “chantaje” que podría llevar a que se cedan puestos en la lista a la Cámara a cambio de votos por la Presidencia.

Le puede interesar: Rechazan tutela de Quintero contra la Registraduría: seguirá sin poder inscribirse por firmas

El sector Amaya y el petrismo han manifestado que no quieren a “Jota Pe” como cabeza de lista y, aunque se ha hablado de la posibilidad de que lidere Angélica Lozano, sigue siendo una alternativa. Esta senadora alcanzó el segundo lugar en la encuesta, con un 14,9 %.

Entretanto, otras figuras que siguen en el radar son Ariel Ávila, que alcanzó un 12,4 %, y quien, pese a su cercanía con el Gobierno, ha mantenido una postura crítica en diveraaasos temas.

El top 10 lo completan: Katherine Miranda (10,6 %), Inti Asprilla (10,1 %), Catherine Juvinao (9,6 %), Fabián Díaz (7,9 %), Duvalier Sánchez (7,1 %), Andrea Padilla (6,4 %) y León Fredy Muñoz (6,3 %). Un punto llamativo es el resultado de Jhon Amaya, quien marcó 5,3 %; es el hermano del gobernador de Boyacá.

La polémica interna es fuerte, por lo que se buscan caminos para esquivar una división más profunda ante las elecciones del próximo año. Mientras el sector petrista respalda que Ariel Ávila encabece la plancha, los sectores independientes y opositores al Gobierno buscarían frenar esa posibilidad.

Esta tensión anticipa una discusión extensa y con múltiples aristas, especialmente en un partido acostumbrado a la deliberación y que no cuenta ahora mismo con un liderazgo unificador.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.