Rechazan tutela de Quintero contra la Registraduría: seguirá sin poder inscribirse por firmas

Una tutela del exalcalde de Medellín Daniel Quintero en contra de la Registraduría fue rechazada por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá. En el recurso, Quintero alegaba que le vulneraron su derecho a elegir y ser elegido, y al debido proceso, puesto que el ente electoral no le permitió la inscripción de su comité de firmas para su campaña presidencial.

En el oficio, presentando por Jorge Andelfo Ortega a nombre de Daniel Quintero, se señaló que la Registraduría carecía de fundamento jurídico para negarle la inscripción por firmas al exprecandidato del Pacto Histórico, ya que, según los argumentos, él no contaba con el aval de ningún partido ni coalición y que tampoco contaba con inhabilidades para lanzar su candidatura.

No obstante, la tutela fue rechazada por el juez Pedro Javier Díaz Salazar debido a que el recurso no contó con los requisitos suficientes. La tutela debía ser presentada por el mismo Quintero o un agente oficioso que represente al titular, como el caso de Ortega, pero para ello se debe demostrar que el titular cuenta con una imposibilidad de defender sus propios derechos. Por consiguiente, el despacho judicial determinó que Quintero no contaba con dicha imposibilidad y debía haber sido quien entutelara bajo su propio nombre y no lo hizo.

“Al no demostrarse que el agenciado se encuentra en imposibilidad de asumir la defensa por sus propios derechos, declina la figura de la agencia oficiosa dado que esta no conlleva una mera dificultad del titular del derecho para promover directamente la acción, sino una verdadera imposibilidad que determine la necesidad de la intervención de un tercero para hacer efectivo el acceso a la justicia”, precisó el fallo.

Los ‘reversazos’ en la candidatura de Daniel Quintero

La desestimación de la tutela de Quintero se suma a los varios reveses que han redefinido, una y otra vez, su estrategia para llegar a la contienda de 2026. En los últimos meses, el exalcalde de Medellín pasó de buscar una consulta dentro del Pacto Histórico a apoyarse en un comité ciudadano para recoger firmas, y de allí a enfrentar la negativa de la Registraduría para inscribirlo vía tribunales.

El primer gran reversazo ocurrió el 15 de octubre, cuando Quintero anunció su salida de la consulta interna del Pacto Histórico, espacio donde competía con figuras como Iván Cepeda y Carolina Corcho. Argumentó que “tras las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su momento, lo más probable es que quien saliera elegido ese domingo 26 de octubre no podría participar en el frente amplio de marzo de 2026 y tendría que llegar hasta la primera vuelta presidencial”. Con esa declaración, el dirigente antioqueño cerró una puerta que inicialmente había defendido como su principal plataforma.

Tras su salida del Pacto Histórico, el segundo tropiezo llegó con la Registraduría Nacional, que negó la inscripción del comité de recolección de firmas con el cual buscaba presentarse como precandidato independiente. La decisión lo llevó a emprender una defensa jurídica para intentar revertir el fallo, sin resultados visibles por ahora.

A este panorama se sumó un tercer revés: la ratificación en segunda instancia de la sanción disciplinaria por su participación indebida en política durante la campaña presidencial de 2022, cuando respaldó públicamente a Gustavo Petro.

No obstante, Daniel Quintero se pronunció frente a la tutela rechazada por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá. En efecto, el exalcalde reconoció que el recurso no fue interpuesto por él sino por un tercero. “La tutela que fue negada el día de hoy no es la nuestra. Es la tutela de un ciudadano que, como varios, pide se les respete su derecho a elegir”, escribió en su cuenta de X.

🚨Importante🚨: La tutela que fue negada el día de hoy no es la nuestra. Es la tutela de un ciudadano que, como varios, pide se les respete su derecho a elegir. https://t.co/jXTXteRHA0 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) November 27, 2025

Sin embargo, este escenario y los repetidos retrocesos de Quintero dejan en duda la viabilidad de su proyecto político para las elecciones del 2026 que están próximas a oficializar las inscripciones presidenciales en enero.

Esta es la decisión completa:

