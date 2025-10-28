Juan Carlos Pinzón aterriza en partido de Ingrid Betancourt gracias al expresidente Uribe

Juan Carlos Pinzón obtiene aval presidencial del Verde Oxígeno del Ingrid Betancourt Foto: Óscar Pérez

El partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt entregó su aval a Juan Carlos Pinzón para que pueda ser candidato a la Presidencia a través de esta colectividad. El exministro fue respaldado por la Asamblea general de este partido y ahora buscará acercamientos con otras colectividades de centro derecha bajo la iniciativa de “unión” para hacer frente al candidato de la izquierda.

El anunció se realizó luego de una serie de reuniones entre Pinzón y Betancourt que abarcaron varios meses para delimitar la agenda y el norte que tendría esta candidatura presidencial. Según comentó la directora de esta colectividad, fue un amigo en común quien les puso en contacto para iniciar la formalización de esta alianza, que ahora se sella con un aval presidencial. Al final, ese amigo resultó ser el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según afirmó Pinzón, “el presidente Uribe amablemente nos puso en contacto. Y lo hizo porque quiere que trabajemos por Colombia, que defendamos esas doctrinas de seguridad, de orden y en progreso económico con inversión social”. Y aunque el exministro había tenido acercamientos para integrar el Centro Democrático, los acuerdos del colectivo ya habían definido una ruta interna para obtener un candidato único a la Presidencia.

Asimismo, Pinzón sostuvo encuentros con Cambio Radical, Partido de la U y partido Conservador, pero fue finalmente el Verde Oxígeno el que aprobó por unanimidad este respaldo para representarle en las urnas en 2026.

Luego de recibir el aval de Verde Oxígeno, partido de Ingrid Betancourt, el candidato presidencial @PinzonBueno reveló que el acercamiento inició gracias al expresidente Álvaro Uribe. pic.twitter.com/qYy7lA5pqW — SP (@Sebas12Perez10) October 28, 2025

Sobre su campala, el exministro de Defensa señaló que se “requiere la unión” para enfrentar los problemas que, bajo su concepto, azotan al país, razón por la abrió la posibilidad de recibir más avales de partidos. A la par abrió la posibilidad de integrar una coalición en el mes de marzo, pero dejó claro que es necesario que no haya una proliferación de sectores, pues se busca vencer en “en primera vuelta” al candidato del Frente Amplio propuesto por el presidente Gustavo Petro.

“De aquí en adelante todos los días seguiremos sumando nuevos sectores, nuevos partidos políticos, nuevos avales, nuevos grupos, nuevas colectividades. El país tiene que poder encontrar un mejor destino”, manifestó. Además, tildó al presidente Petro como un “pirómano”, por su manejo de las relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos.

Y es que previo a este anuncio, el exministro realizó una gira por los Estados Unidos en donde se reunió con varios congresistas republicanos y demócratas quienes entregaron el respaldo a una posible salida a las urnas, así como altos funcionarios de la Casa Blanca. Con ello, aseguró que en caso de llegar a la Casa Blanca “serán las mejores relaciones en 205 años con Estados Unidos” e hizo énfasis en el papel clave que jugarán la diplomacia con la administración de Donald Trump.

Los peros de marzo

Pinzón fue claro al señalar que se necesitan las coaliciones, pero estas deben estar focalizadas en una única fuerza. En este sentido, pidió a los diferentes candidatos no generar más divisiones de cara a marzo, aunque sí descartó algunos nombres como el de Roy Barreras, quien está mucho más próximo al Frente Amplio.

Ahora bien, sobre la coalción de centro que están preparando Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna, Pinzón señaló que estaría dispuesto a los diálogos, pero bajo en concepto de una única fuerza política. Allí se vería con el Centro Democrático, partido al que no pudo ingresar, pero con el que tiene una buena relación. Lo mismo pasaría con Vicky Dávila o Abelardo de la Espriella.

