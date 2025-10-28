Quintero plantea estrategia jurídica para participar en las presidenciales de 2026

El exalcalde Daniel Quintero frente al edificio de la Registraduría, donde no pudo entrar para inscribir el comité de firmas para su candidatura. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero planea una estrategia que pasa por los estrados judiciales para salvar su candidatura presidencial en 2026. Así lo anunció este martes a la entrada de la sede principal de la Registraduría en Bogotá, luego de que no pudiera entrar a inscribir el grupo significativo de ciudadanos “Reset total contra el narco y los corruptos”.

Ante la negativa de entrar al edificio, en el occidente de Bogotá, el exalcalde anunció que radicará “esta misma tarde” una tutela para pedir que pueda recoger firmas y, en ese sentido, que se le concedan medidas cautelares mientras hay una decisión de fondo al respecto. Su afán es que el plazo para entregar las firmas es hasta el próximo 17 de diciembre, por lo que tiene 35 días para recaudar un millón de rúbricas, que es su meta, aunque el mínimo es de 630.000.

El exalcalde @QuinteroCalle habla a la entrada de la @Registraduria luego de que no pudiera entrar a inscribir su comité de firmas. Anuncia una tutela. Toda la información en @elespectador pic.twitter.com/FzkXwY9ujH — Leonardo Botero (@LeoBoteroF94) October 28, 2025

“Vamos a tener que presentar una tutela en la que pediremos que se nos permita empezar la recolección de firmas, como medida cautelar. Esto no es solo un derecho para mí, sino de los ciudadanos que quieren vernos en el tarjetón”, afirmó Quintero en declaraciones a medios.

Pero, además, manifestó sus preocupaciones porque el Pacto Histórico contabilice los más de 150.000 votos que obtuvo el domingo, pese a su renuncia a la consulta: “Nosotros pedimos, con bastante anticipación, uno que los votos no fueran contado y la Registraduría la que respondió que determinan si son válidos o no. Pedimos a los partidos que no los contaran. No entendemos por qué no han respondido, ¿acaso van a ponernos también una traba? Yo lo que creo es que van a determinar que son nulos. Pero lo que no puede pasar es que no nos permitan iniciar la inscripción”.

El recurso que interpondrá este martes, que aún está en redacción, se suma a otra tutela que presentó el pasado 21 de octubre, y que ya fue admitida. Con ese recurso busca “obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales”, luego de que la Registraduría mantuviera su nombre y fotografía en la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre de 2025.

Según se lee en la acción de tutela de 31 páginas, la participación en consultas populares requiere que los candidatos estén avalados por un partido o movimiento político con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el caso del exalcalde, su postulación fue hecha por el movimiento político Independientes, el cual no fue aceptado para participar en la consulta.

Esas dos tutelas se suman a una serie de recursos y oficios que, en las últimas semanas, ha enviado Quintero. Entre ellos se cuenta la carta que envió al registrador Hernán Penagos solicitando que fuera excluido del tarjetón, algo que finalmente no pasó, porque ya se habían impreso las tarjetas.

En ese sentido, cuestionó que la Registraduría enviara un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE) consultando si Quintero puede inscribir un comité de firmas. “Toda vez que el señor Quintero Calle fue postulado por los partidos políticos (...) solicito respetuosamente informarnos si es posible realizar el registro del grupo significativo de ciudadanos denominado ‘Reset total contra el narco y los corruptos’, quienes manifestaron la intención de postularlo para las elecciones a la presidencia”, se lee en el oficio enviado al presidente del tribunal, magistrado Cristian Quiroz.

Por su parte, el registrador Penagos, desde Gamarra (Cesar), aseguró que ese comunicado al CNE se envió para que “en su sala plena le comuniquen a la Registraduría si es viable o no que se inscriba ese comité. La Registraduría a través del registrador delegado en lo Electoral envió la comunicación”.

