Andrés Guerra renunció a candidatura del Centro Democrático tras cambio de reglas

El senador dio a conocer su decisión luego de que el partido confirmara que el mecanismo para elegir su ficha presidencial no sería necesariamente una encuesta e incluso que podría haber más de un aspirante.

Redacción Política
14 de noviembre de 2025 - 12:06 p. m.
Andrés Guerra durante foro de precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático.
Andrés Guerra durante foro de precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático.
Foto: El Espectador - José Vargas
A través de una carta enviada al expresidente Álvaro Uribe y al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, el senador Andrés Guerra Hoyos desistió de su precandidatura presidencial. Tras esta decisión, el partido de oposición se queda con cuatro aspirantes: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño.

En la misiva, Guerra aseguró que ser precandidato fue una experiencia única y retadora por episodios como el del asesinato de su compañero Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, también aprovechó para decir que no compartió la forma de actuar del papá del asesinado congresista, especialmente sus opiniones sobre la democracia interna del partido y sobre el director Vallejo.

Luego de hacer esas aclaraciones, el senador Andrés Guerra confirmó que se baja de la carrera presidencial y que volverá a buscar un escaño en el Senado. En varias declaraciones a medios, Guerra dijo que está de acuerdo con que el Centro Democrático tenga incluso dos candidatos para agilizar el proceso de cara a la contienda de 2026 y las consultas interpartidistas.

Cambios en la elección de candidato presidencial del Centro Democrático

“El Partido Centro Democrático ha decidido que seleccionará el (los) candidato (s) que participará (n) en la consulta interpartidista de marzo, dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es hasta el 6 de febrero de 2026″, anunció este viernes el partido de oposición en un comunicado.

El Centro Democrático aseguró que tendrá definido su alfil antes del 6 de febrero del 2026, pero no concretó una fecha exacta. “Para la escogencia de su candidato(s) el partido podrá utilizar cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos”, explicó el partido, pero no arrojó más detalles sobre cuáles serían dichos métodos.

La puja interna por la encuesta de precandidatos escaló luego de que el precandidato Miguel Uribe Londoño enviara una carta al director del partido, Gabriel Vallejo, reclamando por la falta de claridad en las reglas del mecanismo. Vallejo aseguró que las palabras de Uribe Londoño fueron una suerte de acusación en su contra, por lo que llevó la pelea más allá y se fue contra el precandidato.

Vallejo le preguntó a Uribe Londoño si alguno de sus asesores se reunió con ATLASINTEL, la firma encuestadora que era la más opcionada para llevar a cabo el proceso de elección de un candidato. Aunque el padre del asesinado Miguel Uribe Turbay negó esa versión, al final la empresa brasileña decidió no participar para evitar que su reputación quedara en juego.

Por Redacción Política

Helga66(40077)Hace 8 minutos
Y quién era este? Amerita poner una noticia sobre un hecho tan baladí. Importa al público que un señor de esta catadura tome una decisión personal?
Richard E(krj52)Hace 13 minutos
Por fin se dió cuenta que era un cero a la izquierda para su partido, y para la contienda electoral era una fantasma. Sin perder de vista que a ese partido no se le puede creer nada y es mejor esperar el desarrollo de los acontecimientos,
pepebiondi(18043)Hace 14 minutos
El señor guerra bien puede renunciar a su aspiracion a cualquier puesto público que Colombia se lo va a agradecer.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 26 minutos
Ninguno de los precandidatos del "Centro Democrático" tiene opción de llegar a la presidencia de la República. Finalmente, el partido terminará adhiriendo a otra candidatura presidencial. El "mandamás" ya lo tiene decidido. El "pinzonazo" está cantado.
Carlos Angarita(71824)Hace 28 minutos
Qué lástima, ese era el próximo presidente de Colombia... Ja, ja, ja...
