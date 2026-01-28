Apoyo de Creemos a De La Espriella marca línea entre Gutiérrez y el uribismo en Antioquia

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, oficializó el apoyo de su partido Creemos a la candidatura de Abelardo De La Espriella. Foto: Archivo Particular

Este miércoles 27 de enero se selló la alianza entre el partido Creemos, que pertenece al alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez, y el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, con el fin de que sus listas al Congreso apoyen al candidato de Salvación Nacional en su camino hacia la Casa de Nariño.

En un evento sobre las 11 de la mañana en la Plaza Botero de Medellín, se reunieron De La Espriella; Juliana Gutiérrez, cabeza de lista al Senado de Creemos y hermana del alcalde de Medellín; y otros candidatos de ese partido como Simón Molina y Natalia López. E incluso concejales de esa ciudad por Creemos; es el caso de Andrés Tobón.

En su discurso, el candidato por Salvación Nacional eligió el modelo de gestión de ciudad que ha desarrollado el alcalde Federico Gutiérrez en los últimos años. “Vamos a convertir a Colombia, con la lista de Fico, en la nación milagro; queremos replicar el ejemplo de Medellín en todos los pueblos y ciudades de la patria”, aseguró en su discurso en la Plaza Botero.

El candidato compartió en su discurso que de ganar la presidencia, su plan es trabajar desde las regiones desde el primer día de su mandato. Además, respaldó la candidatura de Juliana Gutiérrez en tarima y aseveró que “Colombia tiene una deuda con Fico porque si Fico fuese presidente, otra sería la historia de este país”.

El jefe de debate de la campaña de De La Espriella y cabeza de lista de Salvación Nacional, Enrique Gómez, desde el día de ayer había dado la bienvenida de Creemos a la coalición que apoyará su candidato.

“Este es un fenómeno popular que crece cada día en toda Colombia. La Lista del Tigre y Salvación Nacional le damos un caluroso recibimiento a la Lista de Fico”, agregó el aspirante al Senado.

La llegada del movimiento de Gutiérrez a la campaña de De La Espriella estaba cantada desde inicios de semana. Incluso el candidato de Salvación Nacional compartió en sus redes sociales una publicación elogiando el trabajo de Alejandro Char y Federico Gutiérrez en sus respectivas ciudades, donde señala que “Barranquilla y Medellín son ejemplo para Colombia. Voy a replicar los programas exitosos de esas dos ciudades en todos los rincones de la patria”.

A su campaña espera también se una la bancada de Cambio Radical en Barranquilla encabezada por el alcalde Alejandro Char.

Gutiérrez es un actor clave en la política antioqueña; fue elegido como alcalde con el 73 % de los votos en 2023, además cuenta con mayorías en el Consejo y en la Asamblea de Antioquia. E incluso apoyó la campaña de Julián Andrés Rendón como su fórmula para llegar a la gobernación de Antioquia.

Incluso en el evento, Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde, también habló de la gestión de Rendón en el departamento y la usó como ejemplo para replicarlo de ganar De La Espriella.

“Hoy nos unimos toda la lista al movimiento de Abelardo De La Espriella. Nuestro objetivo es salvar a Colombia, así como lo hemos demostrado en nuestra ciudad con nuestro gran líder Fico Gutiérrez y nuestra región con el gobernador Andrés Julián Rendón”, afirmó la candidata al Senado.

El espaldarazo de su partido a la candidatura de De La Espriella abre una grieta en la política antioqueña, debido a que el gobernador del departamento es del Centro Democrático. Partido que cuenta con su propia candidata, la senadora Paloma Valencia, que se postula según las encuestas como la favorita en la Gran Consulta por Colombia.

Aunque vale la pena recordar que fue la ausencia de Valencia y María Fernanda Cabal en la comisión primera del Senado la que hundió el proyecto de referendo sobre la autonomía fiscal para las regiones, que impulsó Rendón desde que llegó a gobernar el departamento de Antioquia.

Con esta movida, Gutiérrez se distancia del Centro Democrático y genera dudas sobre cómo se nivelarán las cargas en la derecha antioqueña durante una elección donde tanto Valencia —de ganar la consulta— como De La Espriella competirán por el voto de la derecha en uno de los departamentos más fuertes para el uribismo.

